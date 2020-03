Abogado denunció que un policía le pidió $3 mil para dejarlo pasear a su perro

26/03/2020 - 00:36 Policiales

“Usted señor tiene un perro caro y si quiere seguir circulando me debe dar tres mil pesos”, habrían sido las palabras que un oficial de Policía le habría manifestado al abogado, Dr. César Turk, antes de ser apresado y permanecer 9 horas privado de su libertad en la Seccional 1ª. El letrado formuló ayer una denuncia penal en contra del efectivo, así como también realizó presentaciones en Jefatura de Policía y el Ministerio Público Fiscal para saber quién dispuso su aprehensión.

“Abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público; inobservancia de las leyes vigentes, ignorancia supina del derecho en contra del fiscal o la fiscal de turno que habría ordenado mi aprehensión y/o detención y abuso de autoridad; violación de los deberes de funcionario público; cohecho pasivo y/o privación ilegítima de la libertad; violación a la Ley 14346 en contra del oficial ayudante de la Seccional 1ª’ que intervino en el procedimiento, reza la denuncia que el Dr. Turk presentó ayer en el Ministerio Público Fiscal de esta ciudad.

El pasado viernes, el reconocido letrado fue interceptado por efectivos policiales cuando paseaba a su perro, raza Afghan Hound, siendo elegido el mejor perro joven del país durante el año 2019, según expresó su dueño en la denuncia. En su presentación, el Dr. Turk hizo un relato pormenorizado de lo sucedido en aquella jornada y pide que se investigue y se sancione a un funcionario policial y al fiscal que haya intervenido en el caso.

Turk sostiene que alrededor de las 12.45 salió de su casa en 24 de Septiembre al 100 para dirigirse a una veterinaria, a los fines de comprar un medicamento para su perro.

Como no lo había encontrado, también pasó por una farmacia en Avda. Libertad y Belgrano.

Siempre según su relato, alrededor de las 13, se desplazaba por Avda. Belgrano al 150 cuando una camioneta de la Policía se detuvo a metros de él y descendió un efectivo, que sería el oficial ayudante denunciado. “Ud. Señor tiene un perro caro y si quiere seguir circulando me debe dar tres mil pesos”, asegura Turk que le manifestó el efectivo, a lo que el letrado le habría sonreído suponiendo que se trataba de una broma, y le aclaró que no era una persona de riesgo porque no había viajado al exterior ni presentaba ningún síntoma, después de que se decretara la cuarentena obligatoria.

El abogado sostiene que caminó unos pocos metros más para comprar un agua mineral en un quiosco, cuando fue nuevamente interceptado por el mismo oficial ayudante, pero esta vez con otros efectivos, los que lo trasladaron a la Comisaría 1ª. El letrado asegura que en ningún momento le manifestaron quién había dispuesto su aprehensión ni la infracción que estaba cometiendo, ya que la acción de pasear al perro, estaba contemplada entre las excepciones del decreto presidencial.Según Turk, estuvo 9 horas privado de su libertad sin que nadie le diera un explicación en la Seccional 1ª, sin que ningún fiscal se hiciera cargo de su situación y su madre que padece una enfermedad neurológica que está a su cuidado, había quedado sola en su casa, desconociendo su situación.

Ahora, el letrado exige que se investigue, que se secuestren las cámaras de seguridad y que los responsables reciban las sanciones correspondientes.l