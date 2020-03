“Soy dueño de mi vida; si decido morir es mi problema”

27/03/2020 - 00:33 Policiales

Un irracional sujeto abandonó la cuarentena para salir en su motocicleta y hacer “willy”’ por la ruta provincial 21, a la altura del barrio Matadero en la ciudad de Clodomira.

La irresponsable conducta fue descubierta cerca de las 11.30 de ayer, cuando efectivos de la Comisaría 16 realizaban recorridos por la mencionada zona y advirtieron al motociclista que se desplazaba a toda velocidad.

El conductor del rodado levantaba la rueda delantera de su motocicleta aprovechando que no había tránsito en la zona. Rápidamente lo interceptaron y al obligarlo a detenerse, el sujeto trató de huir a toda velocidad.

Tras una persecución lograron darle alcance en avenida Belgrano, pero lejos de deponer su actitud revoltosa, el acusado comenzó a gritar “yo soy dueño de mi vida, puedo hacer lo que quiera, nadie me dirá qué hacer, si decido morir es mi problema”.

No conforme con ello continuó vociferando: “Agarren la moto y verán cómo los voy a c... matando uno por uno, son una m..., qué se creen que yo les haré caso? Me importa una m... este virus. Por mí que se mueran todos”.

De inmediato fue reducido y trasladado a la Comisaría donde fue examinado por el médico de sanidad, quien al notar que tenía 37,7 de fiebre ordenó que sea trasladado a su casa, aislado.

La Dra. Cecilia Lorena Pacheco dispuso que quedara aprehendido con arresto domiciliario. l