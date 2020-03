Alibaba lanzó Chang Li, el auto eléctrico más barato del mundo

27/03/2020 - 12:13 El Cronista

La movilidad sustentable y el cuidado por el ambiente son tendencias cada vez más presentes en los densos y poblados aglomerados urbanos.

Alibaba, la plataforma de comercio electrónico más grande de China, encontró cómo subirse a la ola a través de un novedoso auto eléctrico que se posiciona como el más barato del mercado.

El holding que fundó Jack Ma lanzó Chang Li, un vehículo chico, de dos plazas, para exprimir al máximo las nuevas demandas de movilidad.

Con el foco puesto en “satisfacer las necesidades más básicas de transporte”, el carro tiene capacidad para sólo dos pasajeros, puede cargar hasta 300 kg y mide 2.5 metros de largo y 1.8 de alto.

El fabricante será Changzhou Xili Vehicle Co., Ltd, con más de 20 años de experiencia en el mercado.

El precio del pequeño automóvil depende del modelo, pero parte de una suma base de unos u$s 922.

Además, la compañía ofrece la versión de tres y cuatro asientos por un valor de u$s 1482 y u$s 1537, respectivamente. Aunque no supera los 35 km/h, Chang Li también viene con un motor de diferentes potencias.

La versión estándar posee 1.1 caballos de fuerza (0.81 KW), la segunda es 1.3 caballos de fuerza (1 KW) y el motor más potente será de 1.5 caballos de fuerza (1.2 KW).

El tiempo de carga varía, aproximadamente, entre seis y ocho horas, mientras que la autonomía oscila en un largo trecho entre 40 y 100 kilómetros.

Por último, cuenta con elementos como suspensión independiente y frenos de tambor en un producto que parece más un auto de juguete o publicitario a tamaño real más que un verdadero vehículo funcional.