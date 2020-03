Victoria y Florencia crean y ayudan durante la cuarentena

27/03/2020 - 21:01 Pura Vida

Victoria Ojeda y Florencia Paz cumplen a rajatabla con el aislamiento preventivo y obligatorio decretado por el gobierno nacional a consecuencia de la pandemia del coronavirus. Victoria lo hace en su casa de Santiago, mientras que “Flor” en su hogar en Buenos Aires, ambas rodeadas de sus seres queridos.

Las actividades de Victoria se diversifican entre su condición de cantante y de psicóloga. “Mis actividades ahora son cuidar a mis niños, encargarme de los quehaceres de la casa, preparar las clases virtuales para mis alumnos de la carrera de psicología de la Ucse, atender pacientes en consultas online y hacer música para compartir con la gente”, dijo Victoria, quien está al frente del conjunto de música tropical “Banda Victoria”, con la que realiza tributos a Gilda.

“Este tiempo de cuarentena nos ayudan a reflexionar, a pensar. Son momentos para pasar en familia, para estar en casa y encontrarnos con nosotros mismos. En mi caso, como psicóloga y como artista, me preguntaba si cómo podía ayudar a la gente porque las dos profesiones que he elegido en mi vida están muy relacionadas entre sí porque la finalidad es el otro, es compartir con el otro, ayudar al otro, apoyar, brindar un poco de contención, de bienestar. Tanto en mis facetas de música y de psicóloga buscaba la manera de hacerlo”, indicó Victoria.

“Como psicóloga yo trabajo en el Ministerio de Salud de la provincia y en la Ucse también, he decidido brindar contención psicológica a las personas que lo necesitan. Lo hago en forma gratuita a través de mi teléfono que está publicado en la página del Ministerio de Salud y en mis redes sociales también. Y como música, para llevar un poco de alegría a la gente, se me ocurrió lo de los videos y de hacer transmisiones en vivo. En estos tiempos es importante reforzar los lazos sociales para no sentirnos tan solo y no angustiarnos. La tecnología, Internet nos brindan las herramientas para poder estar cerca a pesar de que físicamente no nos podamos reunir”, destacó

Florencia Paz

Por su parte, Florencia Paz, hija del “Mansero” Onofre “Negro” Paz, en este parate obligatorio se enfocó aún más en la elaboración de un nuevo disco, que será sucesor de “Amuleto” y “Despertar”.

“El año pasado me aboqué a componer y a poder decir en las canciones un poco más lo que deseo y lo que me nace del corazón. Así que tengo mucha fe y esperanza de que a la gente también le guste”, remarcó.