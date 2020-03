“Fabi” Cantilo dará hoy un show por streaming

27/03/2020 - 21:08 Pura Vida

Fabiana Cantilo ofrecerá hoy, a las 17.30, un concierto en streaming para hacer más llevadera la cuarentena en tiempo de coronavirus, y en ese marco manifestó que lo que está sucediendo en el mundo responde a “una limpieza que hizo el planeta por sí solo” y que la pandemia “nos está uniendo políticamente y nos dice ‘basta de pelear’”.

Desde las redes sociales de la artista y su canal oficial de Youtube, la rockstar y su guitarra de 12 cuerdas afinada en 432, mismo temple con el que grabó su más reciente trabajo “Cuna de piedra”, recorrerán las canciones de su prolífica trayectoria, que ostenta 14 registros discográficos.

“No voy a tocar ‘Mi enfermedad’, no es un tema mío, y tampoco es mío ‘Nada es para siempre’, no me los pidan”, advirtió de modo hilarante y en diálogo con Télam la cantante que tendrá su primera experiencia de recital virtual este sábado, y explicó el motivo: “Dejé el bombo y la guitarra de seis cuerdas en lo de Marce (Capasso, bajista) y como no voy a romper la cuarentena ni hacer nada ilegal porque me parece una muy buena medida la que tomó nuestro Presidente, toco lo que me permite la guitarra de 12 cuerdas”.

Fabi cumplió 61 años el 3 de marzo pasado. Unos días después de su cumpleaños, un amigo le aconsejó que llenara la heladera y que se preparara “para hibernar”. Esa semana lo hizo: “Toda la vida me tocó adelantarme y estar a la vanguardia. Es doloroso, porque al principio te tratan de tarada”, confesó.

Sin embargo, y en medio de esta catástrofe sanitaria provocada por el coronavirus, es capaz de vislumbrar algo positivo: “Nos estamos hermanando. Es lo que decía Lennon en ‘Imagine’... pero a él lo mataron, como también a Kennedy... Nos matamos entre nosotros y matamos a los animales... De golpe, cada país está tomando sus decisiones y se ven los gobernantes. Nosotros somos el último orejón del tarro y mirá qué bien nos vino, aprendimos”, remarcó.

Y agregó: “No sé cómo va a quedar todo después de esta limpieza que hizo el planeta por sí solo”.