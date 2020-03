Mujer que recibe drogas contra el Covid-19 en el Posadas, es diabética

27/03/2020 - 23:52 País

La Argentina fue seleccionada por la Organización Mundial de la Salud para hacer las pruebas clínicas en pacientes con coronavirus, a partir recibir un tratamiento con un medicamento contra la malaria, hidroxicloroquina.

Son tres las personas que reciben este tratamiento, según reveló el ministro de Salud, Ginés González García, y están internadas en el Hospital Posadas.

Una de ellas, es una mujer y es la primera persona en el país en recibir esta terapia que “es eficaz” para combatir el Covid-19, según el infectólogo francés Didier Raoult que descubrió este tratamiento.

Así lo indicó el diario Clarín, que apuntó que el objetivo es que el hospital bonaerense utilice la misma droga con más personas.

La paciente se llama Alejandra y tiene 53 años, estuvo de vacaciones por España e Italia con su familia y a su regreso, le diagnosticaron coronavirus. Se encuentra internada en el Posadas desde el 7 de marzo, con idas y vueltas, en cuanto a su recuperación. Según consignó el diario, es una paciente diabética y se mantiene estable.

Aunque ya le administraron hidroxicloroquina al comienzo de su tratamiento y el Posadas está trabajando con el “Comité de docencia” para seguir el caso, todavía no hay resultados ni evaluaciones de qué efecto tuvo la droga.

Su marido, Fabián Rodríguez, es secretario de Hacienda de la Municipalidad de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires. Él también se infectó, estuvo internado y esta semana recibió el alta médica.

“Entiendo que ése es el tratamiento, que ya lo aplicaron. Ella ingresó (al Posadas) el 7 de marzo”, contó Fabián, quien agregó que ayer, “ya le sacaron las drogas, incluso las sedantes, sigue con respirador, y es cuestión de horas que despierte”.

Abrazados a una esperanza, reveló que “ella misma dio el consentimiento. Sabíamos que no había nada comprobado, apoyamos la sugerencia de los médicos”.

Sobre la experiencia de haber tenido la enfermedad, advirtió a la sociedad: “No crean que es una simple gripe”.

“Hay mucha gente que no sabe que tiene diabetes, y ese es un grupo de riesgo. Yo atravesé la neumonía y no fue nada fácil, esperando día a día que no tenga que pasar a un respirador artificial y entrar en coma farmacológico. No hay que dar un milímetro de ventaja, hay que protegerse en todo momento”, apuntó.