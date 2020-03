Carlos Izquierdoz se desahogó y criticó a sus detractores

28/03/2020 - 00:51 Mundo Boca

Carlos Izquierdoz, defensor de Boca Juniors, disfruta por el título de la Superliga que ganó con su equipo, pero no se olvida de “todas las boludeces que dijeron” cuando fue expulsado ante Independiente en la Bombonera, en el primer partido oficial de Miguel Russo en su regreso como entrenador del ‘Xeneize’.

“Me dio bronca porque cuando me expulsaron salieron a decir muchas boludeces que no quise contestar en ese momento para el bien de todos, porque iba más allá del partido. ¿Qué jugador va a querer irse a los veinte minutos del partido?”, sostuvo el ‘Cali’ Izquierdoz, de 31 años, y uno de los referentes del vestuario de Boca.

“En la primera tarjeta fui fuerte contra Pablo Pérez pero fui a la pelota, ponele que la amarilla estaba bien. En la segunda jugada ni lo toqué a (Silvio) Romero, pero el arbitro compró la caída y me echó”, recordó.

“Después dijeron que yo lo hice para ganarme a la gente, para vender humo, y un montón de barbaridades más. Y ya que les gusta hablar y escribir tanto, hubiesen hablado con mis compañeros para preguntarle cómo soy, si soy responsable o no”, dijo el futbolista al ‘Show de Boca’ por AM 630.

“Fue una situación que tendría que haber evitado, pero que en los partidos ocurren y ese día nos costó un empate, nadie aseguraba que lo íbamos a ganar, pero hasta ahí estábamos mejor que Independiente”, dijo el ‘Cali’ sobre ese partido, el único que Boca igualó 0 a 0 y que no ganó este año.

“Pudo pasar que el técnico después de esto me hubiese sacado, en este caso me bancó y le agradezco, pero pienso que también me lo debo haber ganado”, analizó Izquierdoz sobre su regreso al equipo tras la comentada expulsión.

Al recordar la definición de la Superliga en la última fecha, Izquierdoz expresó que “River es un gran equipo, tenía una diferencia de puntos sobre nosotros y eso hacía todo muy difícil. Hay que sacarse el sombrero con este grupo porque metió siempre hasta último momento para que el margen que le diéramos a River fuera el menor posible”.

“Ellos fallaron en los últimos dos partidos y nosotros veníamos ganando y ganando. Sabíamos que la lucha iba a ser hasta el final. Cuando empezó el receso había seis o siete equipos en tres puntos, pero en ese tramo final marcamos la diferencia”, analizó.