Juan Galeano: “Es un tiempo para que las familias crezcan y nos conozcamos más”

Juan Galeano y su familia siempre fueron gente de fe. Y como buenos cristianos, tratan de sobrellevar de la mejor manera esta cuarentena. El volante de Central Córdoba, en diálogo telefónico con EL LIBERAL , la definió como un “tiempo para que las familias crezcan” y se mostró convencido de que el coronavirus “es solo una prueba más” y que “todo va a pasar”.

Juan se quedó en Santiago con su mujer Anabela, sus hijos Benjamín (8 años) e Isabela (3) y su perro Pipe. Juntos disfrutan muchas cosas. El fútbol no podía faltar en la charla con el volante ferroviario.

¿Cómo sobrellevan la cuarentena?

Bien, con tranquilidad. Creo que es un tiempo para disfrutarlo mucho en familia, manteniendo la fe y la certeza de que todo va a mejorar, de que todo va a estar bien; y sin perder el foco de que hay que tomar precauciones y hacer lo que se indica para que esto se corte lo más rápido posible. Nosotros lo tomamos como un buen tiempo para disfrutarlo, tener charlas largas mientras tomamos mate, jugar con nuestros hijos. Es un tiempo que si lo aprovechamos está buenísimo.

Sos un hombre de fe, ¿en estos momentos es cuando más te aferras a Dios?

Nuestra vida familiar es así, la vivimos con paz, con amor, siempre buscando cosas nuevas y creciendo. Es lo que le tratamos de transmitir a nuestros hijos. Es una forma de vida que llevamos, no sólo nos aferramos a Dios ahora porque el mundo está pasando una crisis. Siempre mantenemos nuestra fe y nuestro amor hacia eso. Sabemos que todo va a pasar, todo va a mejorar. Es sólo una prueba más, nada más que eso.

¿Y confías en que la vamos a superar?

Por supuesto. Es un tiempo para que las familias crezcan, para que nos conozcamos más con una simple charla o un juego. Esta oportunidad creo que fue dada para eso, para que las familias se reencuentren.

¿Qué te generó la salida de Coleoni?

Es un proceso más de todo lo que se vive en el fútbol, siempre pasa y no va a dejar de pasar. Entonces lo tomé como eso, como un cambio de los tantos que se producen en el fútbol.

¿Fue una sorpresa o te lo esperabas?

No lo analicé mucho porque se vivió todo muy rápido. Gustavo se fue y creo que ese mismo día dejamos de entrenar, se dio este parate en el torneo. No hubo tiempo de análisis, de foco en lo que pasó. No tuvimos otro técnico, no competimos de nuevo. Entonces lo último que pasó fue que terminamos el torneo con Gustavo.

¿Fue un error jugar la última fecha?

Con el diario del lunes, como se suele decir, sí. Pareció mucho más equivocada la decisión hoy, cuando el mundo está tomando conciencia de lo grave que pasó. Se dice que el punto de explosión del virus fue en el partido Atalanta-Valencia. Tomando ese antecedente, que hayamos jugado fue gravísimo, porque pudo ser muy difícil la situación. Si bien ese partido fue sin público es lo mismo, porque nosotros nos saludamos con los codos y en las áreas nos estábamos agarrando y empujando. Y hay contacto físico en el deporte del fútbol. Entonces no se tomó conciencia. Yo mismo no la tomé. La conciencia la fuimos generando con el correr de los días, cuando vimos que hay casos, cuando vimos que el encierro fue obligatorio, cuando escuchamos noticias de otros lados. Pero en su momento, cuando tuvimos que jugar, hasta nos pareció equivocada la decisión que tomó River. Y hoy vemos que fue todo lo contrario.

¿Te preocupa que el parate sea muy largo?

Es incómodo por la actividad física, pero hoy lo más importante es cuidar a nuestra familia, al vecino, al amigo, al obrero, a todos. Sobre todo a la gente más grande. Creo que no estar compitiendo, hoy no tiene punto de comparación con cuidarnos entre nosotros.

¿Es difícil entrenarse en un balcón?

Entrenarse es mucho más que ir al club una hora y media. Entrenarse en un profesional de alto rendimiento es de 24 horas. Es un buen descanso, una buena alimentación, nutrir nuestro cerebro informándonos de cambios tácticos y técnicos. Es mucho más que una hora y media o dos que tenemos de entrenamiento diario. Yo entreno en un balcón y hago lo más que puedo. Pero durante el día, un futbolista profesional tiene que seguir manteniendo una línea de alimentación y de descanso.

¿Qué es lo que más se extraña del club?

No ir a compartir un mate, un vestuario y una charla. No hacer algo con pelota en espacios más grandes.

¿Qué opinas sobre la probable eliminación de los descensos?

No tengo mucha información, no leí mucho. Pero los encargados de tomar la decisión, con nuestro club Central Córdoba siendo partícipe con una opinión, buscarán una buena salida. Con el antecedente de haber jugado una fecha que no se tendría que haber jugado, se va a tomar una decisión teniendo como prioridad la salud de todos. Supongo que la decisión respecto de la reanudación del torneo tendrá como prioridad la salud de todos.

El tema económico también está en el debate de los clubes, ¿te llamó algún dirigente?

Es una situación complicada para todo el país, para todos los puntos de trabajo y las diferentes profesiones. El país y cada institución deberán tomar decisiones para que no se sufra tanto esta cuarentena. Seguramente todos sufriremos consecuencias con respecto a esto. Los clubes no tienen ingreso de TV ni de publicidades ni de socios. Seguramente sufra algún impacto económico. Tendremos charlas y nos pondremos de acuerdo en lo que sea mejor para todos.