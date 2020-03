Paulo Dybala contó que ya está mejor y que piensa en volver a entrenarse tras contraer coronavirus

28/03/2020 - 01:14 Deportivo

El cordobés Paulo Dybala, uno de los tres futbolistas de la Juventus de Italia que dio positivo por coronavirus, contó que hace un par de días tuvo “síntomas fuertes” pero que ya está “mejor” y pensando en volver a entrenarse. “Tuve síntomas fuertes hace un par de días, pero ya estoy mejor. Ahora puedo moverme y caminar y estoy probando volver a entrenarme”, explicó Dybala, quien se recupera en su casa en Turín, junto a su novia Oriana Sabatini, también contagiada y en cuarentena.

En el canal oficial del club “En casa con la Juve”, la “Joya” admitió que “hace unos días me sentía mal, pero hoy estoy decididamente mejor. No podía hacer nada, me faltaba aire. Después de cinco minutos entrenando sentía mi cuerpo cansado, me dolían los músculos. Ahora estoy mejor. Y mi novia, por suerte, también”.

En la nota, el futbolista de la Selección Argentina también repasó su colección de camisetas y mostró las tres elásticas de las que está más orgulloso: la de su compatriota Lionel Messi, la del portugués Cristiano Ronaldo y la del arquero italiano Gianluigi Buffon.

“La camiseta de los 120 años del Juventus con firma de (Gianluigi) Buffon. No se cuántas personas tendrán esta camiseta. Y luego Messi y Cristiano. Se quedarán siempre en mi historia. Tuve la suerte de jugar con ellos dos, es extraordinario”, destacó.

En su cuenta de Instagram, Dybala publicó ayer un video que le mandó su amigo y ex compañero en Juventus, el marroquí Medhi Benatia, de su hijo bailando con una camiseta de Paulo y un mensaje en italiano “sei forte frate” (sos fuerte hermano).

Por otra parte, de acuerdo a una información publicada por el diario italiano “Tuttosport”, Juventus planea “repatriar” al francés Paul Pogba (actualmente en Manchester United) y estaría dispuesto a ofrecer a Dybala o a Pjanic más de 60 millones de euros.