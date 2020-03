Agostina Ledesma vivía un sueño, pero todo cambió de manera inesperada

28/03/2020 - 01:25 Deportivo

Agostina Ledesma, la “Toti” para los amigos, disfrutaba del mejor momento de su carrera deportiva, en un lugar paradisíaco como la Isla de Capri, pero desde hace poco más de dos semanas todo cambió.

Italia entró en cuarentena ante la amenaza del coronavirus y su equipo, Olimpia Capri, que compite en la Lega B de Italia, debió suspender los entrenamientos y todo tipo de actividad.

“El país se encuentra en cuarentena total desde hace más de 15 días. Solamente está permitido salir al supermercado o ir en busca de medicina. Si bien me encuentro en una región que es de las menos afectadas, igualmente estamos en el protocolo de cuarentena total”, comentó en comunicación telefónica con EL LIBERAL .

“Si uno pudiera elegir, pasaría un momento así más cerca de mis seres queridos, con la familia, pero bueno... Hoy me toca estar acá y en una situación de espera para ver cuándo puedo volver a la Argentina”, agregó ilusionada.

Agradecimientos

“Estoy agradecida porque los dirigentes, el club y la sociedad se están portando muy bien con nosotras, entienden la situación y nos bancan hasta que podamos volver al país, ya que en Argentina también se tomó la decisión de cerrar el aeropuerto”, comentó la oriunda de Bandera.

La Federación Italiana de Baloncesto decidió dar por concluidos todos los torneos, incluida la Lega B, en la que Olimpia Capri era uno de los protagonistas.

Al ser consultada con respecto a la posibilidad de volver a Quimsa cuando la situación se normalice, respondió: ‘Hasta el día de hoy no hablé con directivos del club. Lo que yo sentí jugando en Quimsa, representando a Santiago del Estero a nivel nacional e internacional, no lo sentí en ninguna parte. Para mí defender esos colores es un placer y de mi parte siempre va a haber un sentimiento distinto y algo que me tire a volver”.

La experiencia en el baloncesto italiano le permitió a Agostina crecer en todos los aspectos e incorporar cosas a su juego.

“Cada cosa que vivimos, cada experiencia que tomamos es de aprendizaje y crecimiento. Esta temporada en Italia, me sentí muy bien, disfruté, aprendí mucho. Tuve la suerte de tener un entrenador que me daba muchísima confianza y un equipo con jugadoras muy experimentadas que me aportaban algo todos los días”, explicó convencida.

Por último, dejó en claro que el vínculo emocional con la “Fusión” se mantiene intacto. “Estoy contenta porque me siento bien conmigo, siento que sumé cosas a mi juego y si el día de mañana me toca estar nuevamente en un plantel de Quimsa, lo único que espero es poder sacar mi mejor versión y poder aportar lo que necesiten de mí y que sea un bien para el equipo y para el grupo, por sobre todas las cosas”, concluyó.

A la espera de que todo se solucione, la “Toti” sigue trabajando en lo físico, pero además continúa con sus estudios a distancia.