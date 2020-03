Hoy: Víctor Hugo Cajal, base de Independiente BBC

28/03/2020 - 01:31 Deportivo

Por Daniel Romero twitter.comromero888

1.- ¿Cuál fue el mejor partido de su carrera deportiva?

El mejor por lo emotivo y por lo que se logró fue en Obras con Quimsa, por el ascenso

2.- ¿Cuál fue el entrenador del que más aprendió?

Hoy soy el base que soy gracias a Manuel Manfredi y “Mashiro” Rodríguez, que fueron los que me formaron en huracán y enseñaron detalles esenciales.

3.- ¿Lloró alguna vez en una cancha de básquet?

Sí, varias veces, por alegría de consagrarse y por bronca de perder algo importante. Por suerte fueron más las de alegría jaja.

4.- ¿Cuál fue el mejor árbitro que lo dirigió?

Me hubiese encantado que me dirija el Mono (Alagastino), pero era chico. Jorge Caglieris tenía un tacto y un sentido del humor con el jugador que muy poquitos lo tienen y es muy importante. Después cuando jugué en Rafaela lo conocí más y nos hicimos amigos, un genio el tipo.

5.- ¿Cuál fue el peor árbitro que lo dirigió?

Uffff, varios jaja. Todavía sigo jugando y si digo, cuando me dirija me va a hacer peor que ahora jaja.

6.- ¿Estamos solos en el universo?

No creo, es muy grande para nosotros solos.

7.- ¿Cuál fue el defensor más duro que le tocó enfrentar?

El “Gato” coronel, chaqueño mañoso como pocos y agresivo. Por suerte éramos amigos así que no me molestaba tanto jaja.

8.- ¿Cuál fue el compañero que más admiró?

En mis comienzos, a “Juani” Carrillo por la presencia y el respeto que imponía. De él aprendí a cuidar a los compañeros jóvenes. En grande, a Julio Mázzaro y “Clee” Brown. Julio era muy simple y facilitaba las cosas para hacer goles. “Clee” era extraordinario, hacía cosas que sólo las veía por TV, un lírico del básquet.

9.- ¿Sintió alguna que vez que Dios le hizo ganar un partido a su equipo?

Soy creyente de la Virgen Morena, pero no creo en los resultados por obra de Dios. Si creo que ayuda al bienestar del equipo y del cuerpo de uno, pero el azar no lo dejo en manos de Dios, trato de crearlo. Dios tiene cosas más importantes que un resultado de juego.

10.- ¿Cuál es el estadio más difícil para jugar?

Siempre soñé jugar en El Fortín de Las Morochas. Lo veía en el viejo TNA y era impresionante la gente. Después tuve la suerte de ascender ahí con Villa Ángela y lo disfruté muchísimo con todo el público en contra no pararon nunca de alentar e insultar jaja. Después conocí la cancha de Quilmes, el Once Unidos y también me pareció una cancha difícil. Lástima que ahí nos comimos un baile jaja.

11.- ¿Cuál es el estadio más lindo para jugar?

Sin dudas que el patio de mi casa (Huracán). Son varios los estadios lindos: Quimsa, el Poli de Mar del Plata, Ben Hur y Boca.

12.- ¿Dónde están las mujeres más lindas de la Argentina?

En Santiago, jajaja. Yo diría que en toda Argentina, en algunos lugares se ve en cantidad y en otras escasea, pero en todos lados se ven mujeres lindas.

13.- ¿Cuál fue el mejor extranjero que enfrentó o tuvo de compañero?

Laron Profit, de Libertad. Era diferente en el juego, hacía cosas imposibles para un argentino en ese momento. Y Quincy Alexander, compañero, excelente persona y muy inteligente, veía el básquet de una manera muy fácil.

14.- ¿Cuál fue el peor extranjero que enfrentó o tuvo de compañero?

Scott, en Villa Ángela. Buena persona. No sé si era mal jugador, pero a nosotros no nos rindió. Era tirador y llevaba 0 de muchos lanzamientos. Todo el equipo hacía fuerza para que la meta cuando tiraba.

15.- ¿Sintió alguna vez que su vida corría peligro dentro de una cancha de básquet?

Por suerte no, nunca sentí eso.

16.- ¿Cuál fue el mejor amigo que le dio el básquet?

En Huracán y en la selección hice amigos de la vida más que nada. Después, afuera son varios amigos los que me dio el básquet: Pablo Fernández, Omar Cantón, Haag, Schoppler, Rasio, Osores, Ojeda, Joaquín Deck, Naón, el Goyo, Stucky, Bevilacqua, Aprea y Brezzo.

17.- ¿Cuál fue el mejor amigo que le dio la vida?

Podría decir que tuve suerte. Son muchos los mejores amigos de la vida, principalmente mis hermanos, primos, primos políticos. Después están los de mi barrio, de Piquito, de la Arenales, amigos del fútbol de Desamparados y los del básquet de La Plata y un par de ex compañeros de la secundaria que nos vemos cada tanto.

18.- De no haber sido deportista, ¿qué profesión le hubiese gustado ejercer?

Jugador de fútbol.

19.- ¿Cuál es su segundo deporte?

El fútbol.

20.- ¿Cuál su tema musical preferido?

Desde Siempre y Para Siempre (Los Manseros) y Noche Amiga Mía (Los Nocheros).

21.- ¿Alguna vez no soportó la tentación y salió a bailar la noche previa a un juego?

Por suerte no. Después del juego, si jajaja.

22.- ¿Cuál es su comida favorita?

Asado y milanesa con papas fritas y huevo frito.

23.- ¿Hay alguna comida que no soporta?

La verdura.

24.- Si faltan 5 segundos, su equipo pierde por un doble, recibe la pelota y su defensor resbala y se lastima, ¿lanza igual en busca del triunfo o solicita a los árbitros que paren el juego, permitiendo que la defensa se reacomode?

Si es una caída muy peligrosa, pararía. Si es una caída sin consecuencias importantes, sigo el juego.

25.- ¿Cuál es su equipo de fútbol preferido?

Unión Santiago, Boca y Real Madrid.

26.- ¿A quién votó en las últimas elecciones presidenciales?

El voto es secreto jajaja.

27.- ¿Quién es el mejor jugador santiagueño de todos los tiempos?

Miguel Cortijo.

28.- ¿Quién es el mejor jugador argentino de todos los tiempos?

“Manu” Ginóbili.

29.- ¿Quién es el mejor jugador del mundo de todos los tiempos?

Michael Jordan.

30.- ¿Le queda algún sueño por cumplir?

Sí, dos. No quisiera mencionarlos para que se cumplan algún día.