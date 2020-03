Nicolás De los Santos: “Entre todos vamos a salir de esta situación”

28/03/2020 - 01:35 Deportivo

Una charla a distancia con Nicolás De los Santos que cumple con el confinamiento junto a su familia en Santiago del Estero. Se refiere a la importancia de cumplir con las medidas preventivas para hacerle frente al coronavirus. Además, habló de sus comienzos en el básquet, las experiencias en la selección nacional y la liga mexicana. Sus gustos entre Curry y Spanoulis. Sus pasos por Olímpico y una anécdota imperdible el día que “tembló” la ciudad de La Banda.

- ¿Cómo te iniciaste en el básquet?

- Mi comienzo en el básquet fue a los cinco años. Nosotros nacimos en Bahía Blanca y a mi papá, que era bancario, lo trasladaron a Bariloche. Mi idea era jugar al fútbol, pero se hacía imposible por el clima, un partido en cancha de once no existía. Fue entonces cuando surgió la posibilidad de jugar al básquet, un deporte que también le gustaba a mi viejo como buen bahiense y desde entonces que estoy con esto.

- ¿Qué modelo de base prefieres?

- La verdad que no tengo un modelo de base preferido, hay armadores que me gustan mucho y anotadores, como en el caso de Curry o Lillard de la NBA que me encantan. En Europa está Larkin, otro gran anotador, pero también me gustan Spanoulis y Calathes que tienen otro estilo. Mi juego se caracteriza más por armar.

- ¿Qué recuerdas de tus pasos por la selección nacional en diferentes momentos?

- Mi primera experiencia con la selección fue en cadetes, en un Sudamericano que se jugó en Cúcuta. A mí no me tocó estar porque quedé afuera en el último corte y realmente me sirvió de mucha experiencia porque yo venía de jugar en Trelew donde me destacaba en todas las categorías, pero cuando llegué a la selección caí a la realidad con jugadores de mi mismo nivel o superiores. Me di cuenta de que no era nadie y que debía seguir entrenando para superarme. Fue un gran aprendizaje. Ya más grande pude viajar por el mundo gracias a la selección y conocer lugares como Australia o China que quizás de otra manera no lo hubiera podido hacer. Más allá de la experiencia de poder jugar me quedan amigos con los cuales pasamos muchos momentos juntos. Una etapa muy linda.

- ¿Cómo fue tu primer paso por Olímpico en el 2010?

- Fue muy lindo, llegué a una ciudad que no conocía y coincidía con el comienzo de mi relación con mi mujer. Ella venía desde Trelew hasta La Banda para estar conmigo y se volvía a su casa. También me quedaron amigos como Enzo Ruiz, el Kily Romero, Diego Guaita y Diego Cavaco, entre otros. Tengo una anécdota de esta época. Yo vivía al frente de las vías y pasaba el tren todos los días, cuando lo hacía con carga era como que se movía el piso. Un día durmiendo con mi señora tembló, al otro día cuando me levanté nos enteramos que hubo un sismo en La Banda y no precisamente por el tren, una anécdota que siempre recordamos.

- ¿Qué te dejó el paso por el básquet mexicano?

- Muchas cosas, primero la posibilidad de salir del país y jugar como extranjero por primera vez. Lamentablemente fue muy difícil para todos, pero lo tomamos como una experiencia familiar que no funcionó. Después en lo deportivo me encontré con una gran liga, muy física, diferente a la que jugamos en el país, al principio me había costado acostumbrarme, pero después le había agarrado la mano con el equipo en un buen momento. Lo tomo como una experiencia que no se dio, quizás algún día me toque ir como extranjero algún lugar y ya tendré lo de México como registro.

- ¿Con qué te encontraste en tu regreso a Olímpico?

- Con un gran equipo, con grandes personas que me recibieron muy bien y con un gran cuerpo técnico. En lo deportivo veníamos con muchos altibajos, pero cuando nos pusimos a jugar, imponiendo el compañerismo por encima del individualismo, lo hicimos muy bien llegando a ganar partidos importantes. Me encantaría que la liga siga porque siento que tenemos un gran equipo para ir por más.

- ¿Qué mensaje final puedes dar en relación con esta difícil situación que hoy atraviesa el país y el mundo?

- Hoy en día nos encontramos con este virus que llegó al mundo para alertarnos a todos, tomar conciencia y ser inteligentes. La verdad que es un momento difícil, pero hay que ser responsables y hacer caso a las autoridades porque la única manera de combatir esto es quedándonos en nuestras casas para proteger no sólo a nuestras familias sino a los demás. Hay que ser pacientes y no hacerse la cabeza. Seguramente entre todos vamos a salir de esta situación”.