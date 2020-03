Alejandro Lerner estará otra vez “Entre todos”

28/03/2020 - 20:37 Pura Vida

Bajo el lema “Estamos aislados, pero no estamos solos”, Alejandro Lerner organizó, sin muchos conocimientos tecnológicos, un ciclo online gratuito para acompañar con canciones y distintos artistas, a los millones de argentinos que están cumpliendo con el aislamiento social obligatorio para frenar la propagación del coronavirus.

“Se hizo con amor y con voluntad de compartir”, dijo al respecto el músico que también pospuso sus planes que incluían una gira por Europa y por Israel, a raíz de la pandemia.

“No sabía ni cómo hacerlo. No tengo los conocimientos tecnológicos para desarrollar eso como si fuera un estudio de grabación. Pero lo hice. Formé un equipo, cada uno desde su casa, que me ayudaba. Fue todo a pulmón, con Marcela (García Ibáñez, su esposa) ayudándome”, le contó Alejandro a Teleshow.

Y agregó sobre la lista que quedó, y de la que saldrán algunos nombres para el encuentro de hoy a las 17: “La lista fue increíble y quedaron Los Tipitos, Los Tekis, Bahiano. El domingo estuvieron Nito Mestre, Sandra Mihanovich, Nahuel Pennisi, Víctor Heredia, Manuel Wirtz, Rolo, de La Berisso, Lito Vitale con Baglietto y el doctor José Abadi, que dio un punto de vista terapéutico. También un infectólogo, que es el doctor Fernando Polack, y le pudimos hacer algunas preguntas científicas”.

Sobre los rumores de que algunos artistas percibían una suma de dinero por su participación, Lerner recalcó: “Al contrario. Esto se me ocurrió hace una semana, y tuve varios días para tratar de entender cómo lo iba a hacer. Acá no hay ningún tipo de dinero que aporte. No lo necesito y tampoco lo quiero. Hay gente que es maliciosa, que aún ante actos de profundo amor y solidaridad lo ensucian con una frase que lamentablemente nos hace perder tiempo. A mí no me importa. Yo sé lo que hago, lo que estoy haciendo, por qué lo hago y cómo lo hago”.

Específicamente sobre el encuentro de hoy adelantó: “Seguro que van a estar Los Tekis. Van a estar Los Tipitos, el Bahiano y no lo quiero comprometer, pero me encantaría poder hablar con Alan Parsons, hablar con los Air Supply, con uno de ellos por lo menos, y con Gino Vanelli”.