CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 29 de marzo de 2020

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CANAL 7
10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
17.00 FINDE EN NICK
18.30 CLUB 57
19.15 CINE: LOS CUATRO FANTÁSTICOS
21.00 EL PRECIO JUSTO - ESPECIAL FAMOSOS
22.15 OPINIÓN DEPORTIVA
22.45 BAKE OFF ARGENTINA, EL GRAN PASTELERO
00.15 ESPECIAL KITE FEST
00.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14 DE TIC
13.30 PEDALIER
14.00 SOMBRAS DE MI TIERRA
14.30 VHS
15.30 RUIDO DE MOTORES
16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.00 PARA TODA MUJER
18.00 VA DE NUEVO
18.30 TICKET AL SHOW
19.30 ARABESC
20.00 MORENA TV
21.00 BÁSQUET FEMENINO: RED STAR vs. ALTE. BROWN 22.30 SGO. PUEBLO QUE BAILA
23.00 VIVIR SANTIAGO