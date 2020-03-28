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CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 29 de marzo de 2020

A LAS 22.45 BAKE OFF ARGENTINA

- 20:43 Cartelera

CANAL 7

10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

17.00 FINDE EN NICK

18.30 CLUB 57

19.15 CINE: LOS CUATRO FANTÁSTICOS

21.00 EL PRECIO JUSTO - ESPECIAL FAMOSOS

22.15 OPINIÓN DEPORTIVA

22.45 BAKE OFF ARGENTINA, EL GRAN PASTELERO

00.15 ESPECIAL KITE FEST

00.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN


CANAL 14 DE TIC

13.30 PEDALIER

14.00 SOMBRAS DE MI TIERRA

14.30 VHS

15.30 RUIDO DE MOTORES

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 PARA TODA MUJER

18.00 VA DE NUEVO

18.30 TICKET AL SHOW

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 BÁSQUET FEMENINO: RED STAR vs. ALTE. BROWN 22.30 SGO. PUEBLO QUE BAILA

23.00 VIVIR SANTIAGO

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