¡Atención papás! Tips para la cuarentena

28/03/2020 - 14:29 Opinión

Tu hijo está percibiendo todo lo que pasa y eso te incluye a vos. La pandemia es bien real y el miedo también, pero lo que no siempre es real es la catástrofe que te puedas imaginar, al menos no hoy. Recordá que la mente no diferencia realidad de fantasía.

Los chicos empezarán con preguntas y no es necesario que les hables a futuro. Ellos entienden lo concreto y simple. De hecho algunos lo transmiten más claro que los adultos.

Lo que agota más a los adultos es dimensionar lo que está sucediendo pero es indispensable entender que preocuparnos y no actuar es peor.

Con tus hijos cuídate y cuídalos. El mayor recurso es el juego y los cuentos. Tu aliada es la creatividad. Ocuparse de un niño es sostener la rutina. Quizás por razones laborales no estés acostumbrado a estar tanto tiempo con ellos. Esta es la oportunidad de que ellos conozcan la versión de vos en tu casa. Si lees es porque hoy estás vivo y lo que importa es poder vivir este día de la mejor manera posible, conectados.

A los niños les encanta lo nuevo y lo nuevo para ello puede ser lo viejo para vos.

En esta cuarentena tienes más recursos de los que crees.

No te subestimes, la vida te enseñó mucho! y eso lo tienes en tu mente, en tus cosas, en tus libros.

Los niños necesitan tener seguridad en en que pueden dormir y comer tranquilos en su casa sin importar siquiera qué coman hoy, y por sobre todo que sus papás estarán ahí para contenerlos, aún sin abrazarlo, y eso puede ser otro juego.

Utilicen la imaginación, ellos son unos genios en eso, recuerden que tienen sus amigos imaginarios. Estás en un momento parecido a la trama de la película “La vida es bella” y funcionó, vos también puedes.

Si por alguna razón no se puede a futuro llegar a enviar o recibir tareas recordá que estuvieron en clase el año pasado y puedes buscar sus cosas del año anterior y sostener la actividad educativa.

Vamos papás!!!! hacé de esta pandemia la oportunidad para que tus hijos puedan el día de mañana recordar lo fuerte que fuimos en esta guerra.

Te mando un saludo enorme, no tengo hijos pero sì muchos sobrinos y admiro lo que están haciendo y estoy feliz porque en general nunca leí “tantos te quiero” como en estos días.

Y por último, viejo querido, resulta que llegó el virus para que la sociedad dejé de verte como viejo y te llame lo que realmente sos, una persona mayor, valiosa y querida por los que te rodean. Te vamos a cuidar, te estamos cuidando. No está pasando lo de Europa, tuvimos la suerte de empezar antes. Hoy, desde tu hogar sos el que estás más preparado para la cuarentena. Ya viviste antes otra guerra e incluso otras épocas de crisis económicas como la que posiblemente vendrá por lo tanto sabes bien estar tranqui en tu casa, y vivir día a día. Pero no seas testarudo. Quédate en tu casa. Ya volverás a salir a comprar, a tomar tu café, a trabajar. Hoy tomate vacaciones, la sociedad está a merced tuya, pedí ayuda, avisa que es lo que necesitas porque hay algo que no tienes tan incorporado y son las formas modernas de enviar cosas así que confía en que lo que necesitas te va a llegar. Hoy la solidaridad brilla como estandarte para ustedes. No dudes, desde todos los ámbitos vos sos prioridad. Un caricia al alma mi adulto joven. ¡¡Fuerza!!

Para mí siempre fuiste lo más, de ustedes entendí muchas cosas y recibí mucha esperanza.

Un saludo de lejos, esos de tu época, sin beso pero con sentimiento genuino.