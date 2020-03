La información del poder: la importancia de los rumores

28/03/2020 - 22:39 Santiago

Ante las situaciones que generan incertidumbre, la información se vuelve más valiosa que nunca. Y está claro que la propagación de la enfermedad del coronavirus encaja con esa clase de situaciones ambiguas en la que se especula mucho sobre lo que pasará; no ha ocurrido nunca algo como esto (porque esta especie de virus nunca había saltado de los animales a los humanos), y a la vez los medios bombardean constantemente con noticias relacionadas con esto, muchas veces exagerando acerca de su peligrosidad teniendo en cuenta lo poco que se sabe acerca de los riesgos para la salud que supone. Es por ello que, lamentablemente, estos casos de contagio masivo son capaces de perjudicar a muchas personas a causa de la importancia que se les da a los rumores. Los rumores son a fin de cuentas piezas de información cuyo valor reside en la rapidez con la que pasan de una persona a otra a costa de no haber sido validadas, contrastadas con el rigor científico que merecen. Y eso explica que puedan solaparse con los estereotipos, haciendo que las minorías marginadas y las personas más excluidas y residentes en comunidades pequeñas tengan mayores probabilidades de ser estigmatizadas, estén realmente infectadas o no (y a pesar de que en muchas ocasiones la discriminación que sufren puede actuar como una barrera contra los contagios, paradójicamente).

La preferencia por la pequeña comunidad

Los seres humanos somos animales sociales “por naturaleza”, como suele decirse. Sin embargo, que seamos sociales no implica que las sociedades en las que queremos formar parte sean muy extensas. De hecho, los cambios que se dan en el contexto son capaces de hacernos virar rápidamente en este sentido, pasando de participar en amplios sectores de la sociedad a querer participar casi en exclusiva en micro-sociedades, como por ejemplo la familia. Normalmente, cuando surge el miedo a pandemias, las personas tienden a querer evitar relaciones sociales poco significativas, centrándose en la interacción con aquellas personas más relevantes y con las que se suele convivir más (es decir, con las que se tiene más probabilidades de exponerse a las mismas personas, minimizando el riesgo de contagio).

Énfasis en el pensamiento a largo plazo

Otra de las consecuencias psicológicas del coronavirus tiene que ver también con el miedo a los cambios radicales en el estilo de vida. La expectativa de que los gobiernos implanten medidas políticas que alteren radicalmente el modo en el que vivimos lleva a hacer acopio de bienes, por ejemplo algo que se nota ya en las estanterías de los supermercados de varios países. Y a veces el miedo no es tanto a las medidas que adopten los políticos, sino a una situación de descontrol en la que ni siquiera estén garantizados bienes básicos. A fin de cuentas, la investigación muestra que los seres humanos tenemos tendencia a centrarnos en las opciones pesimistas de futuro (dentro de varias posibles opciones que nos parecen razonables). Aunque esto implique perder la oportunidad de ganar, nos preocupa más el riesgo de perder.