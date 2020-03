Pablo Aimar: “Estuve poco tiempo con Gallardo, pero me bastó para tomar cosas”

28/03/2020 - 22:47 Mundo River

Pablo Aimar, ex jugador de River y actual entrenador del Seleccionado Sub-17, admitió que, pese al poco tiempo que fue dirigido por Marcelo Gallardo, tomó cosas como DT. “Estuve poquito tiempo con Gallardo como DT pero me bastó para tomar cosas y creo que él logró algo muy importante que es poner a River en lo más alto, con una manera de jugar y un mensaje de ganar siempre que distingue a los equipos grandes”, dijo.

“Cuando decidí retirarme en River me di el gusto de que mis hijos puedan verme jugar con esa camiseta, para mi eso fue cumplir un sueño. Luego me retiré y al principio me costó porque es difícil sobrellevar la situación de ser un jubilado joven, no estaba preparado y tuve que buscar cómo ser útil, es algo para lo que uno no se prepara mientras juega”, reflexionó luego.

El cordobés relató un par de anécdotas de sus comienzos en River, cuando se instaló en Núñez luego de haberse marchado muy chico de su Río Cuarto natal. “Fue difícil llegar a los 15 años a la pensión, recuerdo que la primera vez me volví a Río Cuarto a los tres días, pero luego regresé y me costó mucho esa primera etapa. Una tarde estaba en el colegio de River cuando me llamaron para entrenar con la primera división y no tenía botines, bajé al vestuario y me consiguió unos (Ariel) Ortega, de eso no me olvido más, como de la amistad que hice con (Javier) Saviola, que aún la mantengo porque hablamos seguido por teléfono y nos mantenemos comunicados, luego de haber pasado mucho tiempo juntos”, recordó Aimar.