Rivero y la curiosa situación que le tocó vivir en una final por el ascenso: “Quedé encerrado en el ascensor y sin saber qué hacer”

Hoy la pandemia del coronavirus azota a todo el mundo y Santiago del Estero no es la excepción. Menos el deporte que está parado en su totalidad y lejos de todo lo que genera en el ambiente. Las canchas de fútbol están vacías y todos los escenarios posibles en la misma situación. Pero los que no mueren son los recuerdos y algunas que otras anécdotas para recordar y contar.

Y el que se animó esta vez a rememorar aquellas historias que nunca faltan, fue el árbitro de la Primera Nacional, Rodrigo Rivero.

“Yo tengo dos anécdotas y son las que más recuerdo por ahora en mi carrera deportiva. La primera fue el año pasado. Ocurrió en Salta cuando fui a dirigir la final por el ascenso entre Central Norte de Salta y Guaraní Antonio Franco de Misiones”, empezó contando el joven colegiado santiagueño.

Luego siguió: “Estaba alojado en un hotel del centro de la ciudad y a las 15 horas me tenían que buscar para llevarme al estadio. El partido aquel día estaba programado para las 17 horas. A las 14.15 más o menos, me bajé por el ascensor para buscar agua en la recepción y cuando retomé, se produjo un corte de luz en el mismo momento que estaba subiendo a mi habitación. Me quedé atrapado sólo en el ascensor y totalmente a oscuras. Por lo que me acuerdo ahora, ese día se festebaja el Día del Padre y el corte fue general en todo el país”, recordó Rivero.

La situación en ese momento se puso muy tensa para el árbitro santiagueño que pensó que podía quedar encerrado toda la tarde y que no iba a poder dirigir el partido entre salteños y misioneros.

“Habré estado sin saber que hacer por lo menos media hora adentro del ascensor hasta que finalmente volvió la luz y pude salir. Los empleados del hotel hicieron todo lo posible para abrir el ascensor manualmente, pero no pudieron”, agregó.

Otro insólito caso

Si hubo un hecho que revolucionó el fútbol fue lo que pasó en el partido entre Unión de Villa Krause, de San Juan, con Huracán Las Heras, de Mendoza. Fue en el 2012 y en el estadio Bicentenario de la capital sanjuanina. Y el propio Rivero lo contó como otra de sus anécdotas personales ya que fue el árbitro de ese cotejo que tuvo una amplia repercusión en el país y en el extranjero.

“Creo que se iban jugando 25 minutos del segundo tiempo y el partido estaba 1 a 1, por una instancia decisiva del Torneo Argentino B. Cuando ataca el local, se produjo una situación insólita. El arquero suplente de Huracán, que estaba haciendo actividad precompetitiva detrás del arco de su compañero titular, entró al campo de juego e impidió con su mano un remate de gol. Él estaba vestido de la misma forma que el titular. Esa jugada dio vuelta el mundo porque todos los medios nacionales e internacionales se hicieron eco de la curiosa situación”, afirmó Rivero que por otra parte admitió que nunca le había pasado algo igual en su carrera deportiva.

“El partido hasta ese momento estaba igualado así que te imaginarás todo lo que se armó después. Traté de resolver como sea la situación y tomando las medidas que correspondían en este particular caso”, finalizó el colegiado.

Por Daniel Vera.