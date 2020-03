Hoy: Eduardo Villares, el tirador

28/03/2020 - 23:21 Deportivo

1 ¿Cuál fue el mejor partido de su carrera deportiva?

Ante Capitanes de Arecibo, el último partido del Final Four, cuando salimos campeones de América con Regatas Corrientes.

2 ¿Cuál fue el entrenador del que más aprendió?

De todos se aprenden cosas, pero entre todos elijo a Miguel Volcán Sánchez y a Fernando Duró.

3 ¿Lloró alguna vez en una cancha de básquet?

Sí, cuando ganamos la Liga de las Américas con Regatas Corrientes.

4 ¿Cuál fue el mejor árbitro que lo dirigió?

El “Colo” Estévez, un buen árbitro.

5 ¿Cuál fue el peor árbitro que lo dirigió?

No consideró que haya árbitros malos. Tienen sus equivocaciones y aciertos como todos. Son humanos.

6 ¿Estamos solos en el universo?

No lo sé. Por lo menos, yo nunca vi un extraterrestre (risas).

7 ¿Cuál fue el defensor más duro que le tocó enfrentar?

El más duro creo que fue Facundo Campazzo, duro el enano. Encima me agarró cuando él estaba con todas las energías (risas).

8 ¿Cuál fue el compañero que más admiró?

El compañero que más admiré fue Juan Pablo Cantero. La pasó mal en muchos momentos, debido a diferentes lesiones, pero nunca bajo los brazos. ¡Un crack!

9 ¿Sintió alguna vez que Dios le hizo ganar un partido a su equipo?

Yo creo que ante Quilmes de Mar del Plata, en el Once Unidos, en el quinto juego decisivo por la permanencia. Esa noche zafamos del descenso. Siento que Dios estuvo de nuestro lado.

10 ¿Cuál es el estadio más difícil para jugar?

En el Once Unidos era difícil ganar. Y otra cancha difícil, el Vicente Rosales de Olímpico, en un momento no era fácil ganar acá en La Banda.

11 ¿Cuál es el estadio más lindo para jugar?

El Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata.

12 ¿Dónde están las mujeres más lindas de la Argentina?

Y dicen que en la ciudad de Rosario, no sé (risas). Yo las tengo en mi casa.

13 ¿Cuál fue el mejor extranjero que enfrentó o tuvo de compañero?

El mejor americano que enfrenté fue Laron Profit, que jugaba en Libertad.

14 ¿Cuál fue el peor extranjero que enfrentó o tuvo de compañero?

No recuerdo un americano malo malo como compañero.

15 ¿Sintió alguna vez que su vida corría peligro dentro de una cancha de básquet?

No, nunca.

16¿Cuál fue el mejor amigo que le dio el básquet?

Amigos en el básquet hice muchos, pero los que siento como mis hermanos son tres: Juan Pablo Cantero, Damián Tintorelli y Paolo Quinteros.

17 ¿Cuál fue el mejor amigo que le dio la vida?

Roman Princic, que es de la ciudad de Paraná.

18. De no haber sido deportista, ¿qué profesión le hubiese gustado ejercer?

Seguramente siempre referido al deporte. Hice primer año de Educación Física.

19¿Cuál es su segundo deporte?

Automovilismo y rugby.

20 ¿Cuál es su tema musical preferido?

With Or Withour you (U2), creo que se escribe así (risas).

21. ¿Alguna vez no soportó la tentación y salió a bailar la noche previa a un juego?

No, nunca.

22 ¿Cuál es su comida favorita?

“Mila” con puré.

23 ¿Hay alguna comida que no soporta?

No me gusta la polenta.

24 Si faltan 5 segundos, su equipo pierde por un doble, recibe la pelota y su defensor resbala y se lastima, ¿lanza igual en busca del triunfo o solicita a los árbitros que paren el juego, permitiendo que la defensa se reacomode?

No, paro el juego. Me parece que primero está la salud de un colega o de cualquier persona antes que un partido ganado.

25. ¿Cuál es su equipo de fútbol preferido?

Soy de Boca. Y bueno, ahora también hincho por Patronato de Paraná, porque estamos en la A.

26. ¿A quién votó en las últimas elecciones presidenciales?

Me lo guardo (risas).

27 ¿Quién es el mejor jugador santiagueño de todos los tiempos?

Miguel Cortijo.

28 ¿Quién es el mejor jugador argentino de todos los tiempos?

“Manu” Ginóbili, sin lugar a dudas.

29 ¿Quién es el mejor jugador del mundo de todos los tiempos?

Michael Jordan.

30 ¿Le queda algún sueño por cumplir?

Siempre hay sueños por cumplir. De eso se trata la vida, ¿no?