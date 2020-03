El drama de un boliviano, que cayó preso con cocaína valuada en $3.000.000

28/03/2020 - 23:33 Policiales

Un ciudadano boliviano fue excarcelado en una causa en la que le descubrieron una carga de cocaína valuada en $ 3.000.000, pero seguirá alojado en el Centro Único de Detenidos por la cuarentena del coronavirus.

Se trata de Gabriel Romano Valle, quien cayó preso en julio del año 2019 junto a su pareja, Mónica Balcázar, ambos con residencia en la provincia de Jujuy.

Según la investigación de Gendarmería y la Justicia Federal, ella habría enviado una encomienda con un microondas hacia la provincia de Buenos Aires.

Al llegar a destino, los gendarmes abrieron el paquete y descubrieron casi 11 kilos de cocaína, valuada en $ 3.000.000.

Investigación

Urgente, intervino la fiscal Indiana Garzón, quien habría imputado a Balcázar y a Romano Valle el delito de “transporte de estupefacientes”.

Rápido, los dos fueron apresados y trasladados a la ciudad Capital.

Como tienen un hijo, la Justicia Federal habría concedido el arresto domiciliario a Balcázar.

Asimismo, ella se habría hecho cargo del hecho, las cámaras fílmicas sólo la delataron entregando la encomienda.

Desde esa situación, el abogado Moisés Azar Cejas habría requerido el cambio de calificativa para Romano Valle.

En efecto, le fueron morigerados los cargos a “partícipe secundario”, con lo cual literalmente se le abrieron las puertas al pedido excarcelatorio.

Planteo

En los últimos días, la defensa pidió la excarcelación que le habría sido otorgada ahora por el vocal Federico Bothamley, quien le fijó una fianza personal a cargo del defensor.

Previo dictamen favorable de la Fiscalía, trascendió que se le habría dado luz verde a la excarcelación de Romano Valle.

El boliviano tiene todo listo para salir, pero “choca” con la cuarentena del coronavirus.

Hasta el momento, todos los esfuerzos por liberarlo habrían sido infructuosos.

No solamente no puede salir de la ex Fandet, sino que tampoco tiene transporte que lo traslade desde Santiago hacia Jujuy.

De sur a norte, de este a oeste, el país se encuentra en cuarentena y, por ende, Romano Valle quizá esperaría detenido que se le fije fecha para la concreción del juicio oral en el Juzgado Federal.