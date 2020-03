Cristian Vega: “Nunca tienen que bajar los brazos”

29/03/2020 - 00:01 Deportivo

Si hay un jugador que jamás fue ni será resistido en Central Córdoba, ése es Cristian Vega. Formado en la cantera del club, jugó en casi todas las categorías del fútbol argentino, arrancando desde la Liga local y hasta llegar a la Superliga. Siempre con esfuerzo y sacrificio.

Hoy, el “Kily” aprovecha el parate en el fútbol para recuperarse de un esguince de tobillo y una fractura de peroné, y en diálogo con EL LIBERAL les dejó un mensaje de aliento para aquellos futbolistas santiagueños que sueñan con jugar en Primera. “Nunca tienen que bajar los brazos, tienen que seguir intentando de cualquier forma. Lo que sí tienen que saber que no es fácil, pero tampoco imposible. En lo personal he pasado por muchísimas cosas, pero cuando uno hace bien las cosas, siempre llega ese momento y hay que saberlo aprovechar”, comentó.

El volante les demostró a propios y extraños que podía jugar en la elite: “Era una duda que tenían muchos porque nunca había tenido ese ritmo, pero yo siempre confié en mí porque sé lo que puedo dar. Creo que me pude adaptar de la mejor manera, en eso tiene mucho que ver la confianza del cuerpo técnico y los compañeros. Estoy muy contento porque pude jugar la mayoría de los partidos y estar a la altura”.

Cristian se perdió los dos últimos partidos del Ferro en la Superliga por un esguince de grado tres en el tobillo y la fractura del peroné, lesiones de las que está recuperándose en esta cuarentena. “Hoy hace 28 días de la lesión, el tobillo ya está bien pero el hueso del peroné necesita entre 45 y 60 días donde se hace el callo ése y recién ahí puedo empezar a descargar peso en la pierna”, contó.

“Para el tobillo quizás se lo necesita al kinesiólogo, para los masajes. A los aparatos si los tengo en mi casa. Y lo del peroné solo es magneto, que es uno de los aparatos, y reposo. No hacer fuerza con la pierna”, completó sobre las dificultades de llevar adelante la rehabilitación en su departamento.

El parate, en un contexto para nada feliz, terminó siendo beneficioso para Vega. “Dentro de todo lo negativo que estamos pasando, y siendo un poco egoísta, me sirve para recuperarme y no perder muchos partidos en el caso de que el torneo hubiese continuado. Pero todos estamos primero pensando en la salud de todos los argentinos y todo el mundo también, que pase esto malo”, reflexionó.

Aislamiento

El “Kily” contó cómo atraviesa la cuarentena. “Estoy en un departamento con mi novia, no nos movemos para nada. Las compras ya las habíamos hecho antes de que empiece la cuarentena así que nos quedamos. Hacemos lo que se puede para entrenar, también un poco de bici y así pasamos el tiempo. Y un poco de mate, ella con el suyo dulce y yo con el mío amargo”, relató.

Siendo un tipo familiero, no le gusta estar alejado de sus afectos, especialmente de su madre, con quien se mantiene en contacto mediante videollamadas. “Hoy estuve hablando con mi mamá y me decía que ya me extraña, aparte sabe que estoy con la pierna así y necesito algunas cosas. Uno trata de darle tranquilidad, también la extraño bastante como también extraño juntarme con mis amigos. Pero hoy la prioridad es otra y hay que tener mucha paciencia y aguantar”, sostuvo.

Entrenar es otra de las cosas que extraña el “Kily”, sobre todo ahora que no puede hacer trabajos que requieran intensidad, por sus lesiones, y encima en la incomodidad de un departamento.

“Uno siempre disfruta de esos momentos de entrenamiento y hoy justamente estaba hablando con un amigo y le contaba que los veía entrenar a los chicos, a través de una página online, y yo no podía hacer los ejercicios que ellos hacían. Entonces ya extraño el poder correr, transpirar y entrenar a la par de los chicos”, contó.

Vega prefirió no emitir juicio de valor sobre la probable anulación de los descensos para esta temporada. “Parece que es una de las posibilidades más fuertes. Solo es cuestión de esperar y que sea lo mejor para todo. No sé si será lo justo, creo que la prioridad hoy en día es la salud y hay que respetar lo que digan los encargados de eso porque siempre van a cuidar el bienestar de todos nosotros”, explicó.

Por último, le dejó un mensaje a la sociedad: “Tengan mucha paciencia, que su mentalidad sea mucho más fuerte que nunca para poder sostener este momento y entender que nos tenemos que quedar en casa para el bienestar personal y de todos los que nos rodean. Es una medida que tiene como prioridad a nosotros y hay que respetarla”.

“Coleoni ha sido el mejor técnico que he tenido”

Cristian Vega no dudó en afirmar que Gustavo Coleoni “ha sido el mejor entrenador que he tenido” y por eso le costó “asimilar” que el “Sapo” ya no sea más el DT de Central Córdoba.

“La relación que tengo con el ‘Sapo’ es muy buena. Le tengo mucho cariño porque hemos vivido muchísimas cosas buenas y malas; y siempre hemos tirado para adelante, tratando de dar lo mejor de cada uno. Por eso me cuesta asimilar su salida. Pero esto es fútbol y cuando los resultados no van bien, el que siempre liga es el técnico”, manifestó.

“Coleoni ha sido el mejor técnico que he tenido y me ha marcado en muchas cosas. También ayuda el que estuvimos juntos muchos años. Hemos jugado el Nacional B, descendimos juntos, volvimos a ascender del Federal A a la B Nacional y después a Primera. Se ha notado mucho el crecimiento mío, pero eso fue gracias a la continuidad de partidos que tuve con el Sapo”, agregó el volante nacido en la ciudad de La Banda.

“Cuando él llegó, yo era suplente con Fuentes y jugaba poco. En ese Nacional B, las últimas fechas he terminado jugando. Después, para el Federal A, era otra la relación y la consideración que él me tenía. Empecé a tener continuidad y eso me ayudó mucho para el crecimiento que tuve”, concluyó el capitán del “Ferro”.