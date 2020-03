Funes de Rioja: “Hubo un embate muy fuerte de compras, mucha gente se ha stockeado para 3 semanas o más”

29/03/2020 - 00:52 Economía

Las industrias de productos alimenticios se encuentran bajo una situación de fuerte “estrés” a poco más de una semana de implementada la cuarentena obligatoria en todo el país, situación que las obligó a producir más con menos personal, pero también a solucionar sobre la marcha problemas de insumos y de logística ante la explosiva demanda de alimentos que hubo en la semana previa y durante la cuarentena.

El presidente de la Copal, entidad que reúne a 27 cámaras de empresas de distintos rubros alimenticios, Daniel Funes de Rioja, habló con EL LIBERAL respecto de los problemas que tuvo el sector para responder a la demanda, así como también se refirió a cuáles son los inconvenientes actuales y cómo se preparan para la continuidad de la cuarentena.

El empresario, indicó que “una cosa es mantener las fábricas en funcionamiento con determinados stocks, pero después se necesitan más máquinas que es lo que necesitamos ahora, hay cosas que hacen al funcionamiento de las empresas que van más allá de la emergencia, pese a una reducción promedio de las dotaciones de entre 30 y 40% porque son personas de riesgo o porque se implementó el teletrabajo”. Destacó que en la semana previa a la cuarentena, “la ansiedad por el acopio desbordó los supermercados y los comercios, pero otro dato que teníamos es que esto no iba a implicar que la gente consumiera de todo sino fundamentalmente productos esenciales de canasta básica”.

Subrayó que “la cadena logística tuvo problemas al principio, tuvimos que articularla y ahora está funcionando bien, con restricciones impuestas por las jurisdicciones sea por las provincias, por los municipios o fronterizas como en el caso de Brasil y Chile donde tuvimos dificultades que se han ido superando, porque no dejaban pasar los insumos necesarios para la producción pero todo eso se ha ido arreglando”.

No obstante, señaló que “es muy importante el tema provincial y municipal porque si todos ponemos barreras, evidentemente no se puede producir, ni distribuir y no estamos hablando de una circunstancia ordinaria sino extraordinaria donde existe una orden del Gobierno de respetar la esencialidad de todo lo que es la cadena de salud, laboratorios y todo lo que es la cadena alimentaria desde lo primario hasta el comercio”.

Funes de Rioja, apuntó que en estas dos últimas semanas, “dependiendo la rama, sector o producto, hubo un embate muy fuerte de compras, de gente que se ha estockeado para 2 ó 3 semanas o más, asociado a un efecto psicológico”.

Insumos

En cuanto a la provisión de insumos para las industrias alimenticias, indicó que “hay sectores con más problemas que otros por ejemplo todo lo que es panadería y molinería en el tema del trigo, pero hay algunos problemas que son coyunturales y que pueden transformarse en estructurales”.

A su vez, consultado sobre cómo seguirá el trabajo de la industria de alimentos en un contexto en el cual se extenderá la cuarentena, indicó que se necesitará más personal como así también disponibilidad de mayores servicios y mejoras en la logística para lograr ingresos más rápidos de transportes con mercadería a las ciudades.

“Estamos conversando con el Gobierno para ver qué tipo de medidas o marco va a haber dentro del cuadro de restricciones que la emergencia ha indicado, por esto estamos con un Comité de Crisis, con Copal y con la UIA siguiendo este proceso diariamente, lo que sí tratamos es que se defina la situación al 1 de abril para saber productivamente, cómo responder”, indicó.

Agregó que “es cierto que ya estamos produciendo pero también es cierto que en la medida que haya bancos y otras operaciones, también necesitamos mayor fluidez de posibilidad de trabajo de determinado personal que hoy está en su casa por el aislamiento”.

Destacó que “las empresas están con un alto estrés, concentrados en la emergencia y la verdad que las 37 cámaras de Copal y el comité ejecutivo, estamos trabajando con mucha intensidad y profesionalismo y la cadena ha respondido a la emergencia. De un día para el otro, entramos en esta emergencia con el aislamiento y las restricción de transporte y las hemos ido solucionando. Nos gustaría más colaboración en los ámbitos que hacen a los salvoconductos y en los transportes por parte de la provincia y los municipios para darle mayor celeridad”.