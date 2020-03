El Colegio Juan Pablo II confirmó que no cobrará la cuota del mes de marzo

29/03/2020 - 01:40 Santiago

El padre Mario Ramón Tenti, responsable del Colegio Juan Pablo II de nuestra ciudad, confirmó que la institución no cobrará la cuota correspondiente al mes de marzo a los padres de sus alumnos.

“A través de las redes, y luego de leer en EL LIBERAL que algunos colegios privados van a cobrar la cuota de marzo, informé que nosotros no vamos a cobrar, porque no podemos si los chicos no están yendo a la escuela, y aparte por la situación grave que está atravesando nuestra provincia y nuestra patria”, le indicó el sacerdote a este diario.

Recientemente, algunos colegios privados de nuestra ciudad dieron a conocer que, pese a que los alumnos no asisten a clases, reciben toda la capacitación a través de las redes sociales.

En este sentido, el padre Tenti dijo que antes de darse a conocer esta noticia, ya había conversado con la gente del colegio sobre este tema.

“Es un simple gesto de amor y solidaridad con los chicos del barrio que son los que vienen a nuestra escuela. También es una forma de devolverles a la sociedad y a las familias del barrio la confianza y el cariño que tienen por nuestra institución”, amplió.

Finalmente, Tenti dijo que le parecía “lógico y solidario, acompañar esta situación dura que nos toca vivir con este gesto, porque hay familias que la están pasando muy mal, muchos padres son trabajadores independientes”.