FÚNEBRES | 29 de marzo de 2020

29/03/2020 - 01:48 Funebres

Fallecimientos

- Romilda Inés Antonia Mazzotta (La Banda)

- Juana Tereza Luna

- Héctor Guillermo Rojas

- Pastor Anacleto Sayago (Fernández)

- Nivia Haydeé del Valle Vega de Lorenzo

- Roberto Ibáñez (La Banda)

- Serafina Alicia Gómez (Antajé)

- Josefina Urquila de De Carli (Bahía Blanca)

Sepelios Participaciones

LUNA, JUANA TEREZA (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/20|. Sus hijos Juana, Carlos, Guillermo, nietos Ramón, Rafa, Julio, Teresa, Abel, Carlitos, Eva, Martin, Devo, Flor, Eli, Seba, hermanos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Cob CARUSO Cia ARG DE SEGUROS SA. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. Calle la Plata 162. TEL. 4219787.

ROJAS, HÉCTOR GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/20|. "No llores si me amas... si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo... enjuga tu llanto y no llores si me amas". Con profundo dolor te fuiste de nuestro lado, te llevaremos siempre en nuestros corazones. Sus hijos Paco, María Claudia, Andrea y sus nietos Morena, Emir y Leonardo y tu compañera de vida Claudia Cenice participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados el día de ayer en el cementerio La Piedad.

ROJAS, HÉCTOR GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/20|. Hijo querido nunca te olvidaré, siempre estarás presente en mi corazón y en mis plegarias. Te extrañaremos por siempre. Su madre Margarita y su hermana Silvia participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados el día de ayer en el cementerio La Piedad.

ROJAS, HÉCTOR GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/20|. Negro querido luchaste hasta tus últimos minutos, sos un excelente hijo, hermano, padre y abuelo. Te llevaremos siempre en nuestros corazones. Sus hermanos Silvia y Alejandro; sus sobrinos Lucas y Micaela Orce participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados el día de ayer en el cementerio La Piedad.

ROJAS, HÉCTOR GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/20|. "Dale Señor el descanso eterno. Que brille para el la luz que no tiene fin". Su vecina Kuca, Ariel, César y flia; Andrea Yudith y flia participan con profundo dolor su fallecimiento.

ROJAS, HÉCTOR GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/20|. Con mucha tristeza, su tía Eva Rojas, junto a sus hijos, Viviana, Claudia, José Ernesto Valdez y sus respectivas familias, participan Su fallecimiento, imploramos a nuestro Señor, pronta resignación a su madre, hermana y al resto de su familia. Rogamos oraciones a su querida memoria.

RUIZ, JOSÉ RODOLFO (Chango) (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/20|. Querido Chango vivirás en el recuerdo de tu amigo Pedro Santillán y Flia. por los momentos compartidos. Rogamos oraciones en tu memoria y sentido pésame a su esposa hijos y nietos. Descansa en paz.

VEGA DE LORENZO, NIVIA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/20|. Cesar Federico Herrera, Isabel Cancinos Vda. de Herrera, sus respectivas familias y Diana Matteo, participan con hondo pesar de su fallecimiento. Acompañamos a sus hijos y nietos en este momento de dolor. Elevamos oraciones a su memoria.

VEGA DE LORENZO, NIVIA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/20|. El consorcio Banco Provincia, participa con profundo dolor el fallecimiento del nuestra querida vecina y acompaña a sus hijos en este dificil momento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

VEGA DE LORENZO, NIVIA HAYDÉE

Recordatorios

FARÍAS DE RIVERO, MARÍA ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/19|. Sus hijos Rosy y Eduardo Scarpellini, nietos y bisnietos lo recuerdan con mucho amor y cariño al cumplirse un año de su fallecimiento. Elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

La Banda

IBÁÑEZ, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció 27/3/20|. Su esposa Nilda Chaparro, sus hijos y demás familiares part. su fallec. sus restos fueron inhum. ayer en el cement. La Misericordia. NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

MAZZOTTA, ROMILDA INÉS ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/20|. Su hermana Rita, sus sobrinos Paula, Luis, Lorena, María, sobrinos nietos Sofía, Pilar, Esteban y demás familiares. Sus restos fueron cremados. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. Calle la Plata 162. TEL. 4219787.

Recordatorios

Traslado de Restos

Interior

GÓMEZ, SERAFINA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/20|. Sus hijos José, Raúl, Ramón, Juan Carlos, Víctor, Sonia, Maria, Reina, Mercedes, hijos politicos, nietos y bisnietos part. su fallec. sus restos serán inhum hoy en el cement. La Misericordia. Casa de duelo Antaje. NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

LEGUIZAMÓN, SERGIO EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/20|. Sus padres, Rosa Castillo y Hugo Leguizamon, hermanos, tios, primos y demas familiares, sus restos sernan inhumados hoy en el cementerio de FERNANDEZ, SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

RIVADENEIRA, ARSENIA (q.e.p.d.) Falleció el 283/20|. Su esposo Ciro Salvatierra, sus hijos Victor y Francisco, h pol Veronica y ely, sus nietos Valentin, Juan, Cesar, Macarena, Noelia, Anita y demas familiares, sus restos seran inhumados hoy 9:00 hs en el cementerio de BELTRAN, SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SAYAGO, PASTOR ANACLETO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/20|. "Caminante no hagas ruido que nuestro padre (ejemplo de vida) se ha dormido en los brazos del Señor". Sus hijos Víctor Omar, Pablo y Estela, su hija política Griselda Díaz, nietos Érica, Víctor y Exequiel y demás familiares con inmenso dolor participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor de Fernández.