Chano Charpentier tuvo una noche de confesiones en la TV

29/03/2020 - 20:49 Pura Vida

“Venía teniendo una vida muy vertiginosa. Un trabajo que nunca me imaginé que iba a poder tener: podía estar todos los días en una ciudad distinta, y eso se me puso en contra en un momento. Primero está buenísimo, pero después tenés una novia y no la ves más, te la pasás girando. Aunque no lo creas se te hace difícil. Creo que no sabía cómo bajarme de ese ritmo vertiginoso y por eso hice lo que hice”. Con esas palabras, a través de la pantalla que le permitió estar presente en el programa “PH: Podemos Hablar”, que conduce Andy Kusnetzoff, sin trasladarse al estudio de televisión, Chano Charpentier se mostró reflexivo en torno a la alocada vida que transitó cuando la fama tocó a su puerta mientras lideraba el grupo Tan Biónica.

Además, admitió: “Me di cuenta de que no era solo por las sustancias, sino que también tenía que hacer un cambio en mi personalidad, en mi relación con el mundo y hago mucho esfuerzo para estar así, tranquilo. A veces no me conozco, me cuesta conectarme con el piano, la guitarra, pero termino haciéndolo. Busco la manera. Desde muy chico viví de una manera muy descontrolada y la verdad que aprendí”.

Adelantó que está trabajando en un nuevo disco, por lo que la cuarentena le está sirviendo para seguir concentrado en su proyecto, aunque con una dosis de angustia importante.

“Estoy componiendo bastante encerrado en mi casa y laburando canciones. Ahora la situación de la cuarentena, más allá de que mi vida ya estaba bastante parecida (a la situación actual), me provocó mucha dificultad para componer porque es como tener una piedra en el zapato. Uno no puede descolgarse de lo que está pasando, aunque te importe más o menos. Es una situación social que te embosca en cualquiera de los frentes: en la tele, las redes, la vecina. Cualquier cosa te hace acordar a eso”, contó Chano con mucha madurez.

Durante su participación también habló de la pelea con su hermano Bambi Moreno Charpentier. Al respecto reveló: “Te diría que él es una de las personas más importantes de mi vida. Más allá de la música, siempre compartí todo con él. Cualquier cosa que hice, la hice con él. Ahora soy solista y tuve una muy buena experiencia. Me fue bastante bien para lo que eran mis expectativas. No al nivel de Tan Biónica... Pero ahora voy a arrancar otro disco y con él estamos muy amigos, más allá de que no hagamos música juntos”.