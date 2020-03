Susana aclaró que “no es panqueque”, pero le gusta el accionar del presidente Fernández

29/03/2020 - 21:12 Pura Vida

“Estoy segura de que esto va a pasar. Y tengo la leve impresión que esta especie de grieta o grietón que teníamos se ha achicado muchísimo en estos días. Antes estábamos como poseídos los que no habíamos votado a (Alberto) Fernández y, ahora, estoy muy contenta con lo que está haciendo”. Así se refirió la diva de la televisión argentina Susana Giménez con respecto a las medidas que tomó el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, quién no dudó en decretar el aislamiento social obligatorio para todos.

Y agregó: “Es un tipo calmo, que hace cosas... Todos lo ven, que no reta. No sé, a mí me cae muy bien. Y todas las medidas que está tomando son buenas. No soy panqueque ni nada por el estilo, no soy peronista. Pero la verdad que me gusta y lo respeto a este Presidente que tenemos. Me parece que ha reaccionado bien”.

En comunicación telefónica con uno de los programas de noticias de Telefé, desde su casa en Barrio Parque, Susana también se hizo espacio para el humor: “Yo no quería que me vieran así, tan desastre... Justo se me ocurrió sacarme las extensiones ese verano y ahora con este pelo parezco el Pájaro Caniggia. ¿Viste?”, dijo, ocultando sus ojos tras unas gafas oscuras, luego de que Rodolfo Barili y Cristina Pérez la presentaran, también, desde sus domicilios.