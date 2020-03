Yemina Cristina: “Sean conscientes, esto no es un juego”

29/03/2020 - 21:37 Santiago

Se conoce que España es uno de los países más golpeados por la pandemia del coronavirus en el mundo. Las últimas noticias de ayer seguían siendo alarmantes: los casos se elevaron a 78.797, lo que suponía 6.549 más que el sábado, mientras que en las últimas 24 horas se registraron 838 muertes, lo que lleva el total de fallecidos a 6.528.

Una de las personas infectadas es una santiagueña, Yemina Cristina, radicada desde hace 14 años en Madrid, precisamente la región más afectada con 22.677 casos confirmados. Está pasando días muy duros, aislada en su casa, donde también viven su esposo Francisco y sus dos hijos. No le desea a nadie este trance, por eso es que su mensaje para sus comprovincianos y sus familiares es que “sean conscientes, esto no es un juego”.

Yemina comenzó el sábado de la semana pasada con los primeros síntomas. Al otro día ya se levantó con dolor de garganta, tos y mucho dolor de cabeza. El martes (24) habló con los médicos quienes la indagaron sobre los síntomas y efectivamente, tenía el virus. “En mi caso lo tengo leve, no me ha afectado demasiado. Llevo seis días así y no me ha afectado el sistema respiratorio, he tenido sólo décimas de fiebre, y lo peor ya lo he pasado”, le comentó a EL LIBERAL vía telefónica, en una charla interrumpida por la tos que la molesta frecuentemente.

Cuenta que el dolor de cuerpo y de cabeza es fuerte y que la obligó a quedarse encerrada. “Ahora me di un buen baño y me tomé un paracetamol que es lo único que puedo tomar”, contó cuando en España eran las 18.

¿Cómo crees que te contagiaste?

“Aquí se dio la alarma un sábado hace dos semana. El día martes previo a ello yo, por lo que me contaba una médica amiga que está luchando contra esto en la primera línea de batalla, decidí recluirme con mi familia. Hay dos posibilidades de cómo me contagié: el lunes fui a buscar a los niños a la escuela y puede ser que una mami del cole me lo haya pegado porque ella lo ha tenido; o también puede ser mi esposo, pues es el único que ha estado saliendo por las compras y yo al principio la verdad que no desinfectaba las cosas, puede que ese haya sido el otro factor. Pero a él no le ha hecho nada y me ha pillado a mí con las defensas bajas y, por suerte, es leve y llevadero. Hay gente que la está pasando realmente muy mal”.

¿Cómo vives con tu familia tan cerca?

“Yo estoy bien aislada. Tengo la bendición de que mi dormitorio tiene un baño, y en las otras habitaciones hay otro servicio. De aquí no me muevo, los nenes sabes que a la habitación de mamá no tienen que entrar; que al baño de mamá no deben entrar; que besos y abrazos no. Saben que mamá está malita y entonces mantenemos distancias. Obviamente que lo que son mis vasos, mis tazas se lavan aparte en el lavavajillas con agua caliente y allí se purifica. La paso en la habitación”.

Yamina elogia y le agradece a su marido, ya que es quien debe encargarse de cuidar a sus dos hijos, de tres y seis años. “Él lo está haciendo todo; es un súper cuidador”.

Su evolución

La última vez que la llamaron los médicos que controlan su evolución, le dijeron que tenía que controlar la fiebre, que no tiene que subir demasiado y que no debía sentir dolor al respirar. En caso de que eso llegara a pasar, tenía que llamar a un teléfono que hay para esos casos, o bien presentarse en un hospital para que la asistan. Sólo en caso de que se llegara a ese nivel.

“Por lo pronto estoy bien. Hago el ejercicio de mantener la respiración, que consiste en coger aire y mantenerlo contando hasta diez, y yo hasta el 8 o 9 llego, así que estoy bien. Dentro de todo, lo mío es leve de verdad. Hoy me enteré que una persona se murió sola en su casa porque no llamó al teléfono que nos dieron, pero tampoco nadie la había estado controlando”, contó.

“Está todo desbordado”

Al hacer referencia a la situación actual en ese país, a cada instante en el dialogo la joven santiagueña pone énfasis en la gravedad de la situación que se vive por estos días a causa de la propagación del coronavirus.

“Esto es tremendo. Está todo desbordado, todo colapsado. Aquí no se trata de echar la culpa a nadie, pero la verdad es que los protocolos no se cumplen acabadamente, no hay material, es tremendo”, indicó Yemina.

Dentro de su malestar por padecer la enfermedad asegura que no quiere ver las noticias, pero escuchó que recién esta semana “ya no se puede salir”, algo que su marido no lo estaba haciendo, pero que ayer aprovecharía para ir al supermercado a aprovisionarse de lo indispensable “como leche, huevo, panes y eso”.

“No me hace bien ver las noticias”, insiste.

“La única vacuna somos nosotros; quedémonos en casa”

Antes de despedirse, Yamina dejó un enfático y claro mensaje, de alguien que está padeciendo la enfermedad, hacia las personas sanas que tienen en sus manos la posibilidad de frenar esto.

“Lo primero que quiero decirles es que sean conscientes y prudentes, que esto no es un juego, que estas no son vacaciones, porque mucha gente se lo ha tomado aquí diciendo ‘no, eso no va a llegar aquí’ y pues nos ha tocado y, lamentablemente es tremendo, es muy triste porque mucha gente se está muriendo”.

“Que lo tomen muy en serio, que se queden en sus casas. Qué mejor que estar en la casa con los seres queridos, a estar en un ambulatorio, en un hospital, conectada, encerrada. Hay gente que está muriéndose sola. Lo mejor que pueden hacer para ayudar y la única manera de parar esto, es quedándonos en casa. No es difícil, no es complicado resguardarnos y cuidar la vida del otro, del prójimo, de los abuelos, de las personas que tienen problemas de salud. La única vacuna somos nosotros. Debemos quedarnos en casa, es la única manera de parar esto. No hay más”.

Una premonición hecha canción

Yemina y Francisco también se dedican a la música. Él es compositor y productor. Cuando todo esto comenzaba escribió una canción titulada “No temeré”, que en uno de sus párrafos dice: “Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente…”, y que está subida a YouTube por Yemina y Paco. “Grabé esta canción y comencé con los síntomas”, cuenta la santiagueña.

“Esperamos que ayude a mucha gente en medio de todo este caos. Es una canción que hicimos para dar ánimo y esperanza en esta situación tan complicada que estamos viviendo”, relató Yemina antes de despedirse dejando un saludo fraternal a toda su familia, sus amigos y a todos los santiagueños.