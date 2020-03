Gatilló varias veces en contra de una empleada municipal y su hijo, pero no logró herirlos

29/03/2020 - 23:34 Policiales

Al menos tres sujeto atacaron a tiros la casa de una empleada municipal residente en el barrio Santa Rosa de Lima, durante la tarde de ayer. El conflicto se había iniciado en horas de la madrugada.

Según denunció la víctima de apellido Corpus, de 41 años, residente sobre Tercer Pasaje, cerca de las 4 de la madrugada del domingo ella salió a buscar a su hijo que estaba en la casa de su amiga Nicol, residente a pocos metros de su vivienda.

Cuando se dirigía de regreso a su casa con el adolescente fue sorprendida por el acusado apodado “Chu”, quien al verlos comenzó a agredirlos y amenazarlos verbalmente.

La mujer le manifestó que no sea atrevido. Pero el acusado sacó de entre sus prendas una “tumbera” y les apuntó. Según el relato de la víctima el acusado gatilló varias veces, pero al ver que no salía el tiro gritó “te voy a c... matando, ya vas a salir de tu casa”.

Rápidamente la mujer y su hijo ingresaron a su propiedad para ponerse a salvo. Cerca de las 19.30, cuando ella se encontraba en el interior del inmueble, escuchó fuertes estampidos en su pared. Al mirar por la venta advirtió que “Chu” con otros dos sujetos estaban realizando disparos, por lo que de inmediato llamó a la policía.

Efectivos de la Décima llegaron al lugar y se tras conocer lo sucedido salieron tras los pasos del acusado, que había ingresado a una casa. Con autorización de los dueños, la policía entró al domicilio y atrapó a “Chu”, quien había escondido el arma debajo de un colchón. También sus cómplices fueron apresados y trasladados a la Comisaría Décima. La víctima contó que el problema con su hijo sería por una relación de amistad que el adolescente tenía con la expareja del acusado.