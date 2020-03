El “vestuario virtual” de Central Córdoba en tiempos de coronavirus y sin DT

30/03/2020 - 00:07 Deportivo

Sábado 28 de marzo, 18 horas. Alguien prende una computadora e ingresa a un programa. La escena se repite en diferentes departamentos y casas de Santiago del Estero y algunas otras provincias. Algunos usan un teléfono. Pero todos con el mismo usuario y contraseña que les facilitó el profe Gabriel Roldán.

Son los jugadores de Central Córdoba ingresando al nuevo “vestuario virtual” para entrenar de manera grupal. Es que en tiempos de pandemia y aislamiento social, hay que reinventarse y adaptarse.

Más allá de que no pueden tener contacto físico por el hecho de no compartir el mismo espacio real, coinciden en un espacio virtual y así, más allá de poder entrenarse “juntos”, también pueden socializar entre ellos y hasta gastarse las típicas bromas que se hacían dentro de un vestuario o en un campo de juego.

Esta modalidad de entrenamiento se realiza cada dos o tres días. Pero todos los días los jugadores llevan a cabo un entrenamiento individual ya planificado.

La gran mayoría de los jugadores de Central Córdoba pasa su cuarentena obligatoria en un departamento, lo cual complica aún más el trabajo. El resto, que está en una casa donde hay espacios más amplios y, sobre todo, dispone de un patio, la puede sobrellevar mejor. Pero cuando llega el día de la práctica grupal, el profe Roldán la planifica de tal manera que todos trabajen en un mismo espacio, generalmente de 4 x 4 metros.

Cada jugador debe tomar la precaución de ubicar su teléfono o computadora en un lugar acorde, para que el profe Gabriel pueda monitorear los movimientos de cada uno.

“Cuando ellos se acercan a la cámara de su teléfono o computadora, ve al resto también. Está bueno porque en pausas, o cuando tienen algunos minutos libres, se ponen a charlar entre ellos porque no se ven hace bastante”, comentó el preparador físico.

“Se pone linda la práctica porque se cargan, charlan, preguntan sobre cómo llevan todo esto. La idea es hacerlo más llevadero y lo más parecido posible a compartir un vestuario o un campo de entrenamiento. Es para socializar, hablar, y que se puedan ver todos en grupo como trabajan. Está bueno porque más allá del trabajo, que es lo más importante, se da esto de que se vuelvan a hablar, puedan estar en conjunto y ver cómo trabajan sus compañeros”, agregó.

Mañana o el miércoles, en horario por confirmar, será el nuevo encuentro de los jugadores “ferroviarios”, que siguen entrenando por separado pero, de alguna forma, se vuelven a juntar.

La conectividad, uno de los puntos a tener muy en cuenta

Trabajar en grupo de manera virtual no es tan sencillo. Hay que armarse de paciencia porque uno de los principales obstáculos es la conectividad. No en todo momento hay buena señal de internet ni tampoco en todos los lugares, mucho menos en estos tiempos en los que la gente se queda en su casa y utiliza más tiempo estos tipos de dispositivo. Por eso a veces se retrasa el inicio de la práctica, porque no todos pueden conectarse en el mismo momento. También pasa que algunos no pueden escuchar bien las indicaciones, por lo que el profe debe repetirlas.

La incertidumbre de planificar un trabajo sin competencia

Tras la salida de Gustavo Coleoni y su cuerpo técnico, y ante la ausencia de uno que lo reemplace, el profesor Gabriel Roldán quedó a cargo de la planificación de los entrenamientos, con la incertidumbre que existe en torno a la reanudación de la competencia.

“Uno tiene que ser realista y saber que la forma de trabajar de ahora está muy lejos de parecerse a hacerlo en un campo de juego, donde se tienen todas las comodidades y elementos necesarios, además del espacio adecuado”, advirtió el joven profesional, de 29 años.

“Pero uno trata de asimilar y hacer el mayor esfuerzo posible en el tema de la planificación, como para no se pierda mucho de la preparación física que tenían los jugadores. Es decir, para que no sean personas sedentarias y, cuando tengan que volver a entrenar, lo hagan de cero. Esto implica que el lapso para recuperar, una vez que todo se reanude, será más breve. Lo cierto es que uno trabaja el día a día sin saber que va a pasar”, añadió.

Roldán trabaja hace 10 años en el fútbol y llegó a Central de la mano de Coleoni, pero luego fue incorporado como empleado del club. Más allá de eso, admitió que “fue muy difícil” tomar la decisión de seguir cuando renunció el “Sapo” y que fue el propio entrenador cordobés quien lo instó a que siga trabajando en el “Ferroviario”.