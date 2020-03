Marcos Vázquez: “Me confundí de auto en plena carrera y mi equipo se mataba de risa”

30/03/2020 - 00:18 Deportivo

Marcos Vázquez es un piloto santiagueño que vive en la ciudad de La Banda y que hace varias temporadas viene demostrando toda su capacidad en Alemania. Actualmente compite en la categoría VLN Cup 3 de Nurburgring y lo hace para el equipo Mathol Racing con excelentes resultados.

La pandemia del coronavirus hace que el “Mudo” cumpla con la cuarentena en su casa con su familia y espera que todo vuelva a la normalidad.

Así como en la edición de ayer el árbitro Rodrigo Rivero recordó un par de anécdotas de su carrera deportiva, Vázquez también tiene las suyas y las compartió con EL LIBERAL .

“La primera que tengo la conté solamente entre amigos nada más. Fue uno de los primeros años en Alemania. Si no me equivoco en el 2016. Como era nuevo en el equipo, yo quería demostrar todas mis condiciones y causar una buena impresión. Yo le decía sí a todo”, expresó el “Mudo” mientras le iba poniendo un poco de suspenso al relato.

“La carrera era de 6 horas y yo estaba inscripto en dos autos que eran Astor Martin. Da la casualidad que el equipo en ese momento tenía dos Porsche y eran iguales. Uno con el Nº 456 y el otro con el 457. El tema es que yo largaba en el Astor Martin y hacía el primer sting (turno de manejo). Cuando me bajaba y después de un minuto y medio de descanso, me subía al otro Porsche. Así lo venía haciendo en el desarrollo de la carrera con el Astor Martin. El tema es que cuando entré a boxes para hacer el intercambio de vehículo, yo me subí al equivocado y seguí compitiendo hasta el final. Cuando me bajé todo el equipo me miraba y mi traductora trataba de explicarme lo que había pasado. La confusión mía vino porque los números de los autos que eran iguales no eran muy visibles y la vestimenta de los pilotos era la misma. La cuestión es que aquella vez corrí una hora y veinte minutos en un auto que no correspondía”, contó en medio de risas el bandeño.

Rápida reacción

La otra situación se dio en el 2017.

“Fue en las 24 horas de Nurburgring. También fue gracioso para mí porque se trató de ir al baño en un minuto cuarenta que es lo permitido por reglamento cuando el piloto hace entrar el auto a boxes para reabastecimiento y detalles técnicos. Mi compañero se sentía mal cuando se iba a producir el cambio de manejo y yo estaba con una necesidad urgente de ir al baño. Fue ahí que aproveché para hacer todo en un minuto cuarenta y volví a la pista después de pasar un momento de máxima urgencia”, contó Vázquez que recordó el hecho como si hubiera marcado el mejor registro en velocidad.

Lo concreto es que por suerte pudo superar el mal momento y salir a flote de la delicada situación.

Por Daniel Vera. Facebook.com/danielvera.98622