Hoy: Mauricio Pedemonte, el implacable

30/03/2020 - 00:35 Deportivo

1.- ¿Cuál fue el mejor partido de su carrera deportiva?

Jugando para Central Entrerriano vs. Estudiantes de Santa Rosa en el TNA 1998/99.

El juego del ascenso con Quimsa a la Liga Nacional, me sobrepuse a un dolor muy fuerte en mi muñeca derecha que había sufrido en el partido anterior y estar a disposición del equipo.

2.- ¿Cuál fue el entrenador del que más aprendió?

De todos se aprende algo. Incluso de los que no tuve como entrenador, pero que enfrenté como jugador. Se aprende de lo que hay que hacer y de lo que no. No quiero ser injusto porque he tenido grandes entrenadores y no me quiero olvidar de ninguno.

Inferiores: Mi papá, comienzo de la etapa profesional Mario Guzman, Guillero Vecchio, Jose Podskoc, ya profesional Pablo Coleffi, Daniel Jaule, Marcelo Richotti, Javier Espíndola, Julio Lamas y Sebastian Svetliza.

No los tuve, pero me marcaron cuando los enfrentaba: Sergio Hernandez, Rubén Magnano y muchismos más, no me quiero olvidar de ninguno y siempre les agradezco por lo que me enseñaron.

3.- ¿Lloró alguna vez en una cancha de básquet?

Sí, de alegría y de tristeza.

4.- ¿Cuál fue el mejor árbitro que lo dirigió?

Muchos. Me gustaban los que me hablaban y me llamaban por mi nombre... y podíamos tener una pequeña charla “cordial”. Ellos ya me conocían y sabían que eso me tranquilizaba.

5.- ¿Cuál fue el peor árbitro que lo dirigió?

Ninguno. Buena gente todos. Son trabajadores del deporte que se equivocan incluso menos que nosotros los entrenadores y jugadores. Nunca detecté mala intención en sus decisiones y eso es lo mas importante.

6.- ¿Estamos solos en el universo?

No.

7.- ¿Cuál fue el defensor más duro que le tocó enfrentar?

Y, muchos me defendían bien, me costaba más contra los más altos, más fuertes y potentes que yo. Pero me las arreglaba igual, je.

8.- ¿Cuál fue el compañero que más admiró?

También muchísimos y en todos los puestos!!

9.- ¿Sintió alguna que vez que Dios le hizo ganar un partido a su equipo?

Soy un creyente, cristiano y seguidor de la Virgen de Lourdes. Siempre los llevo conmigo en cada partido que me toca estar. Seguramente han estado ahí en los momentos mas felices y también me han puesto pruebas en los momentos más difíciles no solo en el deporte, también en la vida en general. Siempre están.

10.- ¿Cuál es el estadio más difícil para jugar?

El Fortín de las Morochas (Argentino de Junin) El Pozo Apache (Atenas de Mendoza) y el Once Unidos (Mar del Plata).

11.- ¿Cuál es el estadio más lindo para jugar?

El Estadio Ciudad de Quimsa y el Pozo Apache (Mendoza).

12.- ¿Dónde están las mujeres más lindas de la Argentina?

La Argentina está llena de mujeres hermosas, inteligentes, luchadoras, dulces madres y grandes profesionales. Anduve por toda la Argentina y lo vi con mis propios ojos. Pero me enamoré de una mendocina.

13.- ¿Cuál fue el mejor extranjero que enfrentó o tuvo de compañero?

De compañero a Carey Scurry, un poco indisciplinado, pero tremendo jugador para la categoría y la época. Ex NBA por Utha Jazz y New York Knicks.

Donald Jones y Quincy Alexander cuando ascendimos con Quimsa. Muy ganadores los dos.

14.- ¿Cuál fue el peor extranjero que enfrentó o tuvo de compañero?

No recuerdo. Mira si habrá sido malo... ja ja

15.- ¿Sintió alguna vez que su vida corría peligro dentro de una cancha de básquet?

No.

16.- ¿Cuál fue el mejor amigo que le dio el básquet?

Pablo Llamas y Gustavo Robert, de Mendoza

17.- ¿Cuál fue el mejor amigo que le dio la vida?

Gustavo Robert y Pablo Llamas, de Mendoza

18.- De no haber sido deportista, ¿qué profesión le hubiese gustado ejercer?

Soy Productor Asesor de Seguros matriculado, profesion que es afín y comparto con mis horarios deportivos. Aunque también me hubiera gustado algo relacionado con el espacio y los viajes. Astrónomo, ingeniero aeroespacial. Me fascina el Universo.

19.- ¿Cuál es su segundo deporte?

Al finalizar mi carrera con el básquet, me decidí por el running amateur. He corrido varios maratones de 42 km y es un desafío para el cuerpo y la mente . La experiencia con el running la traslado al básquet en la parte de la fortaleza mental para sobreponerse a situaciones.

20.- ¿Cuál su tema musical preferido?

Me gustan los lentos internacionales ochentosos.. Carless Whisper (George Michel), I want to know what love is (Foreigner)

21.- ¿Alguna vez no soportó la tentación y salió a bailar la noche previa a un juego?

No. Despues de jugar y ganar sí, un ratito y me volvia.

22.- ¿Cuál es su comida favorita?

El asado y las milanesas de pollo que hace mi mamá y la Chocotorta de mi pareja Ivana.

23.- ¿Hay alguna comida que no soporta?

No, hay algunas que me gustan menos.

24.- Si faltan 5 segundos, su equipo pierde por un doble, recibe la pelota y su defensor resbala y se lastima, ¿lanza igual en busca del triunfo o solicita a los árbitros que paren el juego, permitiendo que la defensa se reacomode?

Habría que ver la situación real con más detalle. Si alcanzo a percibir y reaccionar a lo que ocurre. Si vas perdiendo por uno y quedan 5 segundos, estás preparado mental y físicamente para intentar convertir para ganar. Depende... no es como en el fútbol que hay un poco más de tiempo para discriminar la situación que está ocurriendo. No me gusta ganar a toda costa, pero tampoco ser inocente .

25.- ¿Cuál es su equipo de fútbol preferido?

River Plate y Godoy Cruz de Mendoza. Acá en Santiago voy a ver a Mitre algunas veces.

26.- ¿A quién votó en las últimas elecciones presidenciales?

No voté. Estaba en un viaje de capacitación previsto para esa época en New York, pero hubiera votado al compañero Fernandez.

27.- ¿Quién es el mejor jugador santiagueño de todos los tiempos?

Miguel Cortijo, Rubén Pikaluk, Gabriel Deck, aunque mi papá me contaba que habían grandísimos jugadores aca en Santiago los cuales no he podido apreciar, pero respeto muchísimo.

28.- ¿Quién es el mejor jugador argentino de todos los tiempos?

Marcelo Milanesio y Emanuel Ginóbili.

29.- ¿Quién es el mejor jugador del mundo de todos los tiempos?

Michael Jordan.

30.- ¿Le queda algún sueño por cumplir?

Viajar más con mis hijos y seguir aportando en lo que pueda a una Selección Argentina.