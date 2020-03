Luisa Argañarás: “Hay un desfinanciamiento en toda la cadena desde el el productor al minorista”

30/03/2020 - 01:24 Economía

La presidenta del Consejo de Profesionales en Ciencias Económica de Santiago del Estero (CPCESE) CPN Luisa Argañarás se refirió a los efectos fiscales en distintas actividades de las medidas de cuarentena adoptadas en el país para prevenir el avance del coronavirus, situación que ‘produjo consecuencias no deseadas en las economías tanto nacionales como regionales’.

Argañarás sostuvo que ‘dada la crisis mundial que trajo aparejada esta pandemia de coronavirus y que ha afectado a distintos ámbitos en materia sanitaria, económica, administrativa, los Estados han tomado medidas para afrontarla’. Indicó que ‘desde el punto de vista económico, la cuarentena total obligatoria de aislamiento social obligatorio de fecha 20 de marzo de 2020, con el fin de proteger la salud pública, como obligación del Estado, produjo consecuencias no deseadas en las economías tanto nacionales como regionales’.

Puntualizó que ‘el aislamiento de las personas trajo un menor consumo, caídas de ventas y de recaudación en los comercios, produciendo un desfinanciamiento en toda la cadena comercial desde el productor al vendedor minorista’. Agregó que por ello ‘distintas cámaras e instituciones intermedias se encuentran alertas solicitando medidas acordes para afrontar los costos laborales y fiscales’.

Agregó que esta situación trajo para los contadores públicos una disyuntiva por las decisiones a tomar sobre la presentación de las declaraciones juradas a los que se agregan los problemas informáticos. ‘La presentación de la declaración jurada implica que el fisco está en condiciones de ejecutar si el contribuyente no la paga, la no presentación implica una multa por incumplimiento formal’, indicó. En este punto, señaló que ‘la Federación Argentina de Consejos Profesionales (Facpce) ha solicitado la prórroga de los vencimientos’. Destacó la profesional que ‘las medidas que se adoptaron en este sentido, resultan insuficientes por cuanto las empresas no solo las Mipymes sino también las grandes, se encuentran con graves problemas financieros, es de esperar que con el tiempo se adopten otras medidas tales como reprogramación de vencimientos, suspensión o disminución de los intereses resarcitorios y /o punitorios, suspensión de ejecuciones fiscales entre otros’.

Añadió que ‘si bien los tributos son la principal fuente de recursos con los que cuenta el Estado, debido a la cuantía y a la función social que cumplen los mismos (seguridad, salud, defensa etc.) es también conocida la difícil situación por la que atraviesan quienes tienen que contribuir con los gastos públicos’.

La contadora sostuvo que el Estado Nacional adoptó una serie de medidas en relación a las obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras. ‘Se estableció una feria fiscal comprendida entre el 18/3/2020 y el 31/03/2020, sólo comprende plazos procesales, no incluye la extensión en plazos previamente establecidos para la presentación y pago de declaraciones de impuestos’, indicó.

Añadió que ‘aquellas empresas cuya actividad se encuentre particularmente afectada por la pandemia (turismo, industria del entretenimiento, hostelería y transporte de pasajeros) estarán exentas del pago de cuotas de la seguridad social’. También recordó que se eximió de pagar temporalmente las cuotas de monotributo a las categorías A y B y una ayuda de $10.000.

En tanto, a nivel provincial, se estableció una feria fiscal extraordinaria en la DGR desde el día 20/3 hasta el 10/4. En consecuencia, se interrumpen los plazos procedimentales en dicho periodo. A la par, se estableció prórroga de vencimientos de los impuestos de Ingresos Brutos para el 6/4, Automotor e Inmobiliario al 30/4. Destacó que ‘no operará la caducidad de planes de Pago, sino hasta la tercera cuota impaga’.