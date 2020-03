Wanda Nara viajó de París a Italia con sus hijos y Maxi López la trató de “inconsciente”

30/03/2020 - 13:34 Pura Vida

El futbolista argentino Maxi López, estalló de furia contra su ex en las redes sociales y la trató de inconsciente por llevarlos de regreso a Italia (epicentro de la pandemia por coronavirus).

“Me gustaría saber bajo qué criterio rompés una cuarentena de una pandemia mundial, donde a todo el mundo se le pide no salir, y exponés a nuestros hijos a un viaje de un país a otro, te movés y te vas al epicentro del contagio (Lombardía) en Italia, sin importante ningún tipo de consecuencia”, escribió López en su cuenta de Instagram.

Como se recordará, Wanda estaba junto a sus cinco hijos en París cumpliendo la primera etapa de la cuarentena, pero sorpresivamente viajó a Como, al norte de Italia y lejos de ocultarlo, lo hizo público en las redes sociales, compartiendo fotos de sus hijos.

Esta decisión no le cayó nada bien a López, quien rara vez se expresa públicamente respecto a la tensa relación que lleva con su expareja. "¿Qué se te pasa por la cabeza en estos momentos, cuando lo más sagrado que tenés en el mundo es la salud de nuestros hijos? Me indigna que no tomes conciencia. Si no querés hacerlo por vos, hacelo por ellos que hoy sos madre de cinco criaturas, pero parece que no te diste cuenta”, agregó Maxi en su fuerte descargo.

Sorprendentemente, no fue solo el ex River quien se alarmó por el viaje de la modelo. Sus seguidores también le preguntaron cómo logró viajar en plena cuarentena obligatoria, pero ella ignoró las consultas.

Hace algunos días, la esposa y mánager de Mauro Icardi fue tapa de una revista en la cual relataba el pánico que sentía por la pandemia. Yo hace cuatro semanas que no salgo de mi casa ni para sacar al perro. Lo decidí por los nenes y ellos tampoco salen. Y para darles el ejemplo a ellos también. Al perro lo saca Mauro hasta la esquina y vuelve", había relatado.