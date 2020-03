Bruno Ragone: “En nuestros shows se une a la familia”

30/03/2020 - 21:25 Pura Vida

Destino San Javier sigue conquistando escenarios. Desde hace dos años, cuando irrumpió en el vasto mapa musical de la Argentina, no para de realizar shows en el país.

En estos momentos, como consecuencia de la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno nacional por la pandemia del Coronavirus, Franco Favini, Paolo y Bruno Ragone, cada uno en sus respectivas casas, siguen preparando lo que será el próximo disco que tienen pensado lanzar en octubre de este año.

En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, Bruno habló de lo que vendrá como también de José “Pepe” Ragone, su padre, uno de los fundadores del Trío San Javier, grupo que hizo historia en el cancionero popular argentino y que hoy los hijos de sus creadores potencian su obra, con sus particulares voces, con el nombre de Destino San Javier.

- Cuéntame cómo estás pasando la cuarentena y que proyectos inmediatos truncó.

- La cuarentena da tiempo de hacer esas cosas que no tuvimos tiempo hace mucho. Realmente, hace dos años que Destino San Javier no ha parado. Entonces, no ha habido mucho tiempo para encontrarse con uno mismo, de sentarme al piano, de escribir alguna que otra cosa. Hay muchas cosas pendientes que uno deja por la vorágine de las giras. Hemos hecho cuarenta shows entre enero y febrero. Entonces, no hemos tenido tiempo de estar en nuestras casas. Y es lo que ahora tenemos tiempo de sobra. Habíamos terminado nuestra gira de verano casi completa. Cinco o seis shows quedaron en el camino, pero seguramente lo haremos después. Ahora, nos íbamos a volcar plenamente al nuevo disco. La cuarentena nos va a atrasar un poco en la grabación del disco.

- ¿En dónde crees que está la clave del éxito de Destino San Javier?

- Realmente, creo, que ha sido apelar un poco a la nostalgia de la gente, de aquellas canciones que ya habían sido un éxito hace tanto tiempo. Volver a traer ese recuerdo hace bien. Más que nada, apuntamos a unir a la familia. Eso creo que es la clave del éxito. En nuestros shows se une a la familia, genera nostalgia recordar aquello que pasó y vivirlo nuevamente en el día de hoy. Eso genera unión entre toda la familia, obviamente. Estamos felices y agradecidos con la gente por las extraordinarias manifestaciones de cariño y amor que nos brinda a diario. Buscamos siempre que la familia se sienta contenida en nuestros conciertos. Vivimos plenamente cuando se dan esos momentos.

Canciones que enamoran estarán en el nuevo disco

Destino viene de un 2019 donde se consagró en el Festival de Viña del Mar en Chile, obtuvo su primer Premio Gardel como Mejor nuevo artista y desembarcó en Bolivia. Una carrera en constante ascenso que los posiciona como uno de los grupos de folclore más representativos de la música popular argentina y que los llevará a conquistar nuevos países.

¿Cuál es el concepto que le darán al nuevo disco que preparan?

Estamos trabajando en el nuevo disco que saldrá, seguramente, en este 2020 más o menos por el mes de octubre. El concepto que le queremos dar es llevar las canciones del Trío San Javier a un nuevo ámbito para que la gente más joven las escuche a través de nuestras voces y en versiones nuevas. Habrá canciones nuevas, que es nuestra propuesta, y también aquellos clásicos que la gente siempre quiso escuchar en nuestras voces. Entonces, el disco tendrá tres pilares fundamentales que a nosotros nos encanta porque nosotros lo disfrutamos tanto. Ahora estamos, simplemente, en la etapa de elegir y de probar canciones que, realmente, para mí es la más linda etapa del proceso creativo.

“Pepe” Ragone, el mejor consejero de Destino San Javier

José “Pepe” Ragone, papá de Bruno y Paolo Ragone, compartió con ellos el recital que brindaron en la ciudad cordobesa de Villa María. Con ellos cantó el clásico “Será varón, será mujer”.

¿Qué dice tu papá al verlos a vos y a tu hermano Paolo siguiendo el mismo destino que él?

Para mi padre es algo muy lindo porque le recuerda todos aquellos momentos vividos con el Trío San Javier. Es un volver a vivir, como lo dice él. Siempre me dice que nosotros, muchas veces, no nos damos cuenta de lo que está pasando con nosotros. Creo que él, para nosotros, es un cable a tierra. Es quien nos dice qué hacer y qué no hacer. Nos aconseja muy bien porque este camino él ya lo transitó y lo vivió intensamente. Está muy orgulloso y muy contento de lo que es hoy Destino San Javier.l