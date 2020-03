Está en vigencia el nuevo sistema de actualización de consultas online del Iosep

30/03/2020 - 22:08 Santiago

Mediante resolución, el presidente interventor del Instituto de Obra Social del Empleado Público (Iosep), contador Raúl Ayuch, dispuso la implementación del Nuevo Sistema Autorización de Consultas online al que tendrán acceso los profesionales médicos que realizan consultas medicas a los afiliados de la obra social, para los casos que las mismas sean indispensables, todo ello en virtud del convenio con el Colegio de Médicos de Santiago del Estero y el Círculo Médico de Frías, y atento al acatamiento de la cuarentena total y obligatoria decretada por el Presidente de la Nación.

Según se informó, la medida tiene como objeto brindar nuevos y mejores servicios a los afiliados y a los profesionales médicos que realizan consultas médicas, ya que se debe respetar el aislamiento y el contacto con otras personas.

Este nuevo sistema funcionará sin perjuicio de la venta de órdenes de consulta por ventanilla en las instalaciones de la obra social, según se informó.

Al mismo tiempo, se dispuso mantener las consultas en papel, lo que implica trabajar con un sistema mixto.

“El lanzamiento de esta propuesta se desarrolla en un momento muy particular que nos toca vivir como ciudadanos, donde se debe respetar un aislamiento y evitar al máximo el contacto con otras personas. Por ello, cuando la consulta médica es indispensable, deseamos que nuestros afiliados se dirijan directamente al consultorio médico, sin necesidad de pasar previamente por las instalaciones de la Obra Social”, precisa un comunicado emitido por la entidad.

Cómo utilizar el sistema

Según se precisó, para utilizar este sistema el afiliado debe dirigirse directamente al consultorio del médico solamente con su DNI y su carné de afiliado. El médico debe acceder al sistema y el nombre de usuario es su Cuil, allí el Iosep asignará la contraseña inicial mediante un sistema de envío seguro a la dirección de email que declare la primera vez que ingrese al sistema.

El médico obtendrá la autorización o consulta electrónica mediante el uso de la página web del losep. No se cobrará el valor de la consulta en el consultorio, ya que el mismo será descontado en el próximo recibo de haberes del titular del grupo familiar.

El sistema no genera impresión en papel, por lo tanto no es necesario contar con una impresora, y la puesta en marcha de este sistema no excluye la utilización de las consultas de papel.

Cada médico podrá consultar en línea las consultas que autorizadas asociadas a su matrícula, y todas las autorizaciones obtenidas con el Cuil del usuario que he ingresado sistema sólo podrán ser facturadas por el mismo profesional. Las consultas electrónicas se integrarán automáticamente a la presentación mensual correspondiente de cada profesional en el Colegio de Médicos.

Al sistema se accede a través del sitio web http/app.iosep.gov.ar/iosep.l