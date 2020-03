Marcos Díaz atacó otra vez a River: “Son gallinas”

30/03/2020 - 22:26 Mundo Boca

Marcos Díaz es el arquero suplente de Esteban Andrada en Boca y fue uno de los que una vez que el equipo “xeneize” se consagró campeón de la Superliga, “chicaneo” a River Plate al expresar a viva voz que “se acabó la mentira”.

Pero la historia de Díaz con los millonarios no termina ahí. En una nueva entrevista, el arquero de la entidad de la Ribera explicó las razones por las cuales Boca se quedó con el título, pero al mismo tiempo volvió a atacar a River con otra polémica frase: “Los demás son gallinas”.

“Boca es Boca, tiene esa mística. No se le venía dando últimamente, pero volvió a ser el Boca ganador de un tiempo atrás. Los demás demostraron lo que realmente son: gallinas”, dijo Díaz cuando respondió con argumentos sobre los méritos de Boca para obtener el campeonato en la última fecha y ante su tradicional adversario.

La aseveración del golero, titular en el equipo del DT Miguel Ángel Russo ante la ausencia de Esteban Andrada por lesión, estuvo en consonancia con el hecho de que River, que llevaba un punto de ventaja sobre Boca antes de arrancar la última fecha, no pudo en el cierre con Atlético Tucumán (1-1). La victoria del elenco auriazul ante Gimnasia La Plata (1-0) garantizó la conquista.

“Yo vivo así y digo lo que pienso. Con la camiseta que tengo puesta quiero ganar todo y la banco a muerte, soy un hincha más y defiendo mi camiseta a morir”, agregó.

Díaz también se refirió a la tarea desempeñada por el ex DT Gustavo Alfaro: “Este campeonato también es mérito suyo. Estuvo en la primera parte con otro estilo, pero con su trabajo también aportó”.

Al arquero, de 34 años, se le vence el contrato el próximo 30 de junio y por eso manifiesta su postura: “Voy a hacer lo que la dirigencia quiera. No pienso si me voy o me quedo. Peleo el puesto de la mejor manera. Me exijo y exijo a mis compañeros. Yo vivo el día, ayudo al ‘Flaco’ (Andrada) y a los otros chicos”, resaltó.

Felicidad

“Estoy en uno de los mejores equipos del mundo y lo disfruto a mi manera”, sostuvo Díaz, quien llegó en enero del 2019, libre de Huracán, y deberá aguardar que se resuelva su situación, ya que -además de Andrada- también regresará Agustín Rossi, quien hoy está a préstamo en Lanús.

Y cuando le preguntaron por un referente, eligió a un ex Boca. “El arquero que más me gustó fue Oscar Córdoba, por técnica y personalidad. El que más me marcó fue él”.

Marcos también mencionó que busca llevar de la mejor manera la cuarentena impuesta por el gobierno nacional. “Trato de dormir más para que el día sea más corto”. Y reflexionó: “Se vienen momentos duros y uno se tiene que adaptar”.

Por último, le tiró onda a Hugo Orlando Gatti, internado con coronavirus en Madrid. “Le doy mucha fuerza, todos los bosteros estamos rezando por él”.l