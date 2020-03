Un cumpleaños diferente para “Penka”

30/03/2020 - 22:35 Deportivo

El 31 de marzo de 1988, nació el primer jugador argentino en conseguir cinco títulos de Liga Nacional de manera consecutiva: Gustavo Nicolás Aguirre.

De su infancia en el barrio Jorge Newbery al ritmo frenético de Capital Federal, el base armador santiagueño edificó una carrera deportiva envidiable, que tuvo como picos máximos de rendimiento cuando logró su primer título vistiendo la camiseta de Quimsa (2014/15) y siendo protagonista principal del tetracampeonato con San Lorenzo (2015/16, 2016/17, 2017/18 y 2018/19).

Sin embargo, no todo fue color de rosa. En la temporada 2013/14, “Penka” estaba sin club y la pasó mal, pero nunca se rindió. Trabajó en doble y triple turno en los dos clubes que lo vieron crecer: Jorge Newbery e Independiente BBC.

“Cuando me quedé sin equipo, algo cambió en mí. Me replanteé qué quería para mi futuro. Sabía que tenía que ponerme bien físicamente y evitar que el club que me llamara dijese que no estaba listo”, comentó en una entrevista concedida al diario La Nación en octubre del 2015.

En Sionista

Volvió a la Liga Nacional de la mano de Sionista, que necesitaba un base para reemplazar a Juan Pablo Cantero, lesionado, y guió a su equipo a los playoffs, pero quedó eliminado en la reclasificación ante Quilmes.

En la temporada siguiente se concretó su segundo ciclo en Quimsa. El primero fue en la edición 2011/12 y jugó los últimos 20 partidos del conjunto santiagueño, tras haber sido dado de baja por La Unión de Formosa. En su regreso a la provincia, “Penka” se encontró con el entrenador Silvio Santander, con Diego García, Gabriel Deck, Robert Battle, Lucas Pérez, Sebastián Vega y Leonardo Mainoldi, entre otros. Ese equipo quedó en la historia, al obtener el primer título de Liga Nacional para el club.

Después vino un ciclo inolvidable en San Lorenzo, donde se convirtió en un referente. El club cambió varios entrenadores (Julio Lamas, Gonzalo García, Facundo Müller, Néstor García), pero la titularidad siempre en sus manos.

José Vildoza, el base suplente del “Ciclón”, no tuvo problemas en manifestar su admiración por el santiagueño. “La mejor virtud que tiene es que es muy líder. Es inteligente y sabe cuándo y dónde pasarla. Está en un gran nivel como otros bases argentinos”, aseguró el cordobés a la página oficial de la BCLA.

Su último partido oficial fue en el estadio Ciudad, el pasado viernes 13 del corriente, cuando San Lorenzo venció a Quimsa por 100 a 87, a puertas cerradas, y forzó a un tercer juego decisivo en los playoffs de semifinales de la Basketball Champions League.

En el hotel

Al día siguiente, habló con EL LIBERAL. “Estoy feliz por tener a mis familiares y amigos cerca, acompañándome como siempre, pudiéndolos visitar y compartir con ellos. Me siento feliz y contento por el regreso al pago”, aseguró el base titular del “Ciclón” en una de las salas del Hotel Carlos V, donde la delegación azulgrana se hospedó, a la espera de un nuevo duelo con el equipo santiagueño, esta vez por Liga Nacional.

Sin embargo, cerca de la medianoche, la delegación se enteró de la suspensión de la competencia, abandonó el hotel, y emprendió el regreso a Capital Federal, con la incertidumbre acerca de la magnitud de la crisis sanitaria que empezaba a hacerse cada vez evidente en el país.

Si bien es cierto que se mantiene en contacto, en el barrio Jorge Newbery se lo extraña. Su padre, Gustavo “Cuni” Aguirre, habló de su hijo, el tercero, después de Matías y Daniela y antes de Ignacio y Mariano.

“Es un muy buen hijo, un buen compañero. Más allá de las distancias, siempre ha estado en contacto. Es un excelente profesional. Le deseo lo mejor. Esperemos que pase toda esta situación difícil por la cual está atravesando el mundo y que en algún momento podamos festejar juntos el cumple, como le habrá pasado a mucha gente. Le mando los mejores deseos en su vida en este cumpleaños”, expresó “Cuni”, que también está vinculado con el básquet, pero desde su rol de dirigente de Independiente BBC.

“Penka” era bueno para el fútbol, pero lo abandonó tras la pinchadura de la goma de la bicicleta en la que se trasladaba a Estudiantes de Huaico Hondo. No fue una casualidad. El que lo vio en una cancha de básquet, sabe que nació para ser uno de los mejores bases del país. ¡Feliz cumple, “Penka!l