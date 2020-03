Lucía Moyano: “Corrí 6 km en la oscuridad, con una helada y lluvia”

30/03/2020 - 23:19 Deportivo

Por Daniel Vera

Facebook.com/danielvera98622

Historias y anécdotas son las que sobran en los deportistas santiagueños. Cada uno tiene una experiencia distinta y son muchos los que hoy se animan a contarla. Y esta vez es el turno de la duatleta termense Lucía Moyano.

“Esta anécdota que tengo es histórica. Fue al año pasado cuando fui a competir en el Mundial de trial de Villa La Angostura, en Neuquén. Aquella vez hice podio y me tuve que quedar hasta la noche porque la premiación se retrasó. Cuando terminó todo este tema, me fuí hasta la terminal para tomar el colectivo y dirigirme al hotel donde estaba alojada. Entre el lugar de la carrera y el alojamiento había 6 kilómetros de distancia”, comentó Lucía que en la previa había completado un recorrido de 15 kilómetros por la montaña. Pero lo mejor está por venir.

“Cuando vi que se me fue el colectivo porque circulaban hasta las 23 horas, no me quedó otra que agarrar la mochila donde tenía toda mi ropa y empezar a correr por la ruta. Hacía 3 grados bajo cero y encima con lluvia. Fue de terror esa experiencia”, acotó la deportista de Las Termas.

También recuerda que mientras iba corriendo en medio de la oscuridad, el frío y la lluvia, se imaginó que era protagonista de una película de Hollywood.

“Es que en la escena que me veía parecía de una película”, añadió Lucía que finalmente pudo llegar hasta el hotel y descansar después de 21 kilómetros corriendo, en total.

Muchas veces cuando un deportista viaja a cualquier lugar de la Argentina o al extranjero, lo primero que hace es chequear bien los datos del pasaje para evitar los problemas.

Otra situación

Y éste no fue el caso para Lucía. Y ella misma lo contó.

“Hace un par de años fui a los Juegos Mundiales en Colombia y me pasó algo que tampoco nunca me voy a olvidar. Era la primera vez que iba a participar de un evento de tanta trascendencia en mi carrera deportiva y creo que el entusiasmo y la alegría de ser la única argentina clasificada para el torneo, además de vivir una fiesta única para mi, me jugaron una mala pasada”, afirmó.

Luego siguió: “Tenía pasaje de regreso a la Argentina dos días después de la carrera que hice de duatlón. Estaba tan feliz de estar ahí que me quedé observando las otras disciplinas y disfrutando de los Juegos Mundiales. La cuestión que cuando me fui al aeropuerto al otro día para volver al país, me avisan que mi vuelo era al día siguiente y era verdad. Me equivoqué yo”, recordó la duatleta santiagueña.

La situación para Lucía se puso más complicada porque tampoco tenía dinero suficiente para los gastos de la ocasión y mucho menos para volver al hotel donde se había alojado y que estaba a una hora de viaje de la terminal.

“Me tuve que quedar todo el día en el aeropuerto porque me fui temprano por la mañana. El avión salía recién por la tarde así que imaginate. Me recorrí punta a punta todas las instalaciones del aeropuerto. Ya no sabía qué más hacer. Esta historia siempre me hace acordar a esa famosa película de Tom Hanks”, apuntó.

Al igual que todos los deportistas del país y del mundo, hoy Lucía Moyano afronta la cuarentena por la pandemia del coronavirus con muchas expectativas y esperando que todo vuelva pronto a la normalidad.

FICHA PERSONAL DE LA DUATLETA SANTIAGUEÑA

Nombre completo: Lucía Beatriz Moyano.

Edad: 33 años.

Fecha de nacimiento: 26/11/1986.

Estado civil: soltera.

Profesión: Deportista de elite

Nombre de su madre: Cristina Beatriz Rojas.

Estudios: secundarios y terciarios y preparadora física.

Hermanos: “No tengo, soy única hija”.

Un sueño: “Llegar más lejos en lo deportivo y seguir cumpliendo mis objetivos”.

Entrenador: “Por ahora no tengo”.