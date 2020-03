Para Beker, el desabastecimiento representa un peligro aún mayor que la pandemia de coronavirus

30/03/2020 - 23:42 Economía

El economista y director del Centro de Estudios de la Nueva Economía (Cene) de la Universidad de Belgrano Víctor Beker, se refirió a la pandemia del coronavirus e indicó que “pone en riesgo el funcionamiento del aparato económico y el abastecimiento de la población”.

Agregó que “las autoridades deben moverse a través de un estrecho desfiladero entre evitar el contagio e impedir la parálisis económica”.

Puntualizó: “La prioridad es tener en claro que estamos en guerra. Por lo tanto, se trata de poner en marcha una economía de guerra. La economía debe estar al servicio de derrotar la pandemia, minimizar las pérdidas de vidas humanas y asegurar el abastecimiento de alimentos y medicamentos para toda la población”, subrayó.

Destacó, además, que “el cierre forzoso de actividades aéreas, turísticas, hoteleras, gastronómicas, de espectáculos públicos, etc. requiere de una compensación económica que asegure el pago de salarios en dichos sectores para que la rueda de la economía siga girando. En el resto, debe asegurarse el normal funcionamiento con el menor riesgo posible para los trabajadores, explotando al máximo las posibilidades que ofrecen el teletrabajo y la telemedicina”, continuó.

Afirmó, también, que “un capítulo en particular lo ocupa la economía informal, que abarca el 35% de la población económicamente activa, que no recibe un sueldo en blanco y no está bancarizada. Atender sus requerimientos es imperioso para evitar que la crisis sanitaria se convierta en crisis social”.

Pero puntualizó que hay un peligro mayor que la pandemia: el desabastecimiento. “El argumento de que la falta de productos se resuelve sola, ya que la escasez genera aumento de precio, provocando que se incremente la producción y equilibre la demanda, es absurdo y peligroso”, enfatizó.

“También habrá que ver cómo se aumenta la capacidad instalada de aquellos productos cuya demanda se incrementa por efecto de la pandemia y sus consecuencias”, señaló el economista.l