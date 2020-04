Lectura del santo Evangelio según San Juan (8,31-42):

31/03/2020 - 22:03 El Evangelio

En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él:

“Si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos; conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”. Le replicaron: “Somos linaje de Abrahán y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú: ‘Seréis libres’?”.

Jesús les contestó: “En verdad, en verdad os digo: todo el que comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre, el hijo se queda para siempre. Y si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Ya sé que sois linaje de Abrahán; sin embargo, tratáis de matarme, porque mi palabra no cala en vosotros. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre, pero vosotros hacéis lo que le habéis oído a vuestro padre”.

Ellos replicaron: “Nuestro padre es Abrahán”.

Jesús les dijo: “Si fuerais hijos de Abrahán, haríais lo que hizo Abrahán. Sin embargo, tratáis de matarme a mí, que os he hablado de la verdad que le escuché a Dios; y eso no lo hizo Abrahán. Vosotros hacéis lo que hace vuestro padre”.

Le replicaron: “Nosotros no somos hijos de prostitución; tenemos un solo padre: Dios”.

Jesús les contestó: “Si Dios fuera vuestro padre, me amaríais, porque yo salí de Dios, y he venido. Pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió”.

Comentario

En las lecturas de ayer, los enemigos de Jesús insinuaban que podía tener inclinaciones al suicidio. Hoy añaden a la larga lista de títulos deshonrosos uno más atrevido: lo llaman indirectamente “hijo de prostituta” al afirmar: “Nosotros no somos hijos de prostituta”. Es probable que cuando se redacta el evangelio de Juan, una de las acusaciones judías contra el cristianismo fuera precisamente ésta: la de presentar a Jesús como hijo de una prostituta llamada María y de un padre desconocido (¿el famoso legionario Pantera?).

Jesús no entra en esta batalla. Más bien, desmonta los dos títulos (hijos de Abrahán e hijos de Dios) que los judíos exhiben como timbres de gloria, pero de los que no extraen sus verdaderas consecuencias. Jesús se lo dice abiertamente: “Si fuerais hijos de Abrahán, haríais lo que hizo Abrahán”. Y más adelante: “Si Dios fuera vuestro padre me amaríais porque yo salí de Dios y aquí estoy”.

Enredado en esta controversia está el asunto de la libertad. ¿Qué nos queda por decir sobre esta palabra talismán que prestigia cuanto toca? ¡Pues que estamos siempre pervirtiendo su sentido!

El criterio de Jesús no deja lugar a dudas: “Os aseguro que quien comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre, el hijo se queda para siempre. Y si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres”. Confieso que me gusta más esta expresión que la que citamos más a menudo: “La verdad os hará libres”. Creo que ambas significan lo mismo, pero, fuera de su contexto joánico, la segunda frase se presta a muchas interpretaciones interesadas.

Quien nos hace libres no es la verdad, entendida como valor abstracto, sino la verdad que es Jesús: “Si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres”. No puedo olvidar la célebre frase de Lutero “Domini sumus, ergo domini sumus”, que podríamos traducir libremente así: “Si somos del Señor, entonces somos realmente señores, libres”.