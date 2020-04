España pelea al Covid-19 cantando “Resistiré”

01/04/2020 - 20:58 Pura Vida

La canción “Resistiré”, que el Dúo Dinámico lanzara en 1988, se convirtió en el himno del confinamiento en España a causa de la pandemia de coronavirus, ya que muchos ciudadanos aprovechan el aplauso diario al personal sanitario de las 20 para hacerlo sonar en altavoces desde sus balcones. Tiene una letra directa, que se entiende bien y que es capaz de unir a todos en un objetivo: saldremos de ésta.

“Resistiré” es una de las canciones más conocidas del Dúo Dinámico, si bien fue escrita por Carlos Toro, escritor y periodista deportivo. A pesar del éxito de la iniciativa, la pareja musical no ha querido aprovecharse de la situación y ha cedido íntegramente los derechos musicales a la Comunidad de Madrid.

El tema apareció en el álbum “En forma”, pero no fue un éxito hasta que, dos años después, Pedro Almodóvar lo incluyó en Átame.

En 1990, Pedro Almodóvar elige “Resistiré” para cerrar su película ¡Átame! Circulan en un coche los tres protagonistas. Loles León empuja la cinta de casete y empieza a cantar: “Cuando pierda todas las partidas/ Cuando duerma con la soledad”. Antonio Banderas coge el testigo: “Cuando sienta miedo del silencio/ Cuando cueste mantenerse en pie/ Cuando se rebelen los recuerdos y me pongan contra la pared”. Los dos se suman para el estribillo: “Resistiré, para seguir viviendo/ Soportaré los golpes y jamás me rendiré/ Y aunque los sueños se me rompan en pedazos/. Resistiré, resistiré”. Mientras, Victoria Abril, que conduce, procesa el mensaje, lo mezcla con lo que está viviendo y llora.

Desde el 15 de marzo, la grabación original aumentó sus escuchas en Spotify en más de un 435% y ayer la emisora Cadena 100 estrenó una nueva versión con la participación 50 artistas, entre ellos David Bisbal, Melendi, Manuel Carrasco, Rozalén, Vanesa Martín, Rosana, Álvaro Soler, Andrés Suárez, Blas Cantó, Carlos Baute, Conchita, David Otero, David Summers, Despistaos, Diana Navarro, Dvicio, Efecto Mariposa, Efecto Pasillo, Ele, Georgina, India, Jose Mercé, Josemi Carmona, Mikel Erentxun, Nil Moliner, Pastora Soler, Pedro Guerra, Pitingo, Rozalén, Rulo, Sofía Ellar y Vanesa Martín. El tema musical acompañará además a los aplausos que cada atardecer se escuchan alrededor de la geografía de España, a las 20, para agradecer los servicios de los profesionales que batallan sin descanso para diezmar y poner fin al Covid-19.

La iniciativa, producida por Pablo Cebrián, nace para “inyectar altas dosis de esperanza, optimismo y energía a la sociedad española frente al coronavirus”, señaló la emisora en un comunicado en el que añadió que su propagación servirá, además, para recaudar fondos a beneficio de Cáritas.

Antes de la versión de Cadena 100 hubo reinterpretaciones del tema,como las que grabaron Ismael Serrano, Coque Malla, Rozalén, Edurne, Muchachito, Vega y Litus.