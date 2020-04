El duro testimonio de David Ayuch, el futbolista santiagueño que juega en España

01/04/2020 - 23:36 Deportivo

“Esperamos que en esta semana lleguemos al pico de contagios para que la curva comience a bajar, eso es lo que nos dicen los profesionales y el gobierno”, cuenta David Ayuch desde su residencia en Madrid, la comunidad de España más afectada por el Covid 19.

El hijo de “Yoyi” Ayuch siguió los pasos de su padre y también es futbolista. Con 24 años, milita en el Villaviciosa de Odón, de la categoría preferente de Madrid, algo así como una cuarta división nacional.

Vive solo, pero siempre está cerca de sus afectos y del pago gracias a los recursos tecnológicos, que hacen más llevadera la cuarentena. El testimonio de un santiagueño en Madrid, más allá de ser duro en su relato, también deja un manto de optimismo para vencer al coronavirus en este mano a mano con EL LIBERAL .

¿Cómo sobrellevas la cuarentena?

Intento hacer cosas todos los días. El encierro afecta a todos, pero depende de cada uno sacarle provecho. Yo intento leer, entrenar y mantener contacto con familiares y amigos de Santiago.

¿Tienes miedo de que esta pandemia no se detenga?

Tengo la incertidumbre de hasta cuándo va a ser esto. Miedo no siento, el gobierno nos ha transmitido tranquilidad y confianza de que vamos a vencer a este virus. Hay que tomar todas las medidas y recomendaciones que nos dan los profesionales para que esto acabe lo antes posible.

¿En España se lo subestimó?

Sí, desde el gobierno y la misma sociedad. Muchos en un principio pensaban que era solo una gripe y que no era tan agresivo el virus. La ignorancia nos llevó a la situación actual. Ningún país está preparado para esto, nos sorprendió a todo el mundo.

¿Qué tan dramática la situación?

Las calles están tranquilas, la gente está colaborando. Los policías y profesionales de la sanidad están haciendo un trabajo excepcional. Pasa que los hospitales están totalmente colapsados. No hay camas, no hay lugar en las salas de espera, está totalmente desbordado. Tal es así que muchos hoteles de Madrid se han ofrecido para acondicionarlos y atender ahí a los pacientes. Es una situación que ningún país está preparado para afrontar.

¿Qué precauciones debes tomar para salir a hacer las compras?

Suelo llevar un alcohol en gel y en los supermercados disponemos de guantes para manipular el carro y la mercadería que llevamos. Cuando se hace la fila para pagar están marcadas las distancias que hay que respetar. La mayoría sale de sus casas con barbijos y guantes. Al llegar a casa, lavarme bien las manos siempre.

¿Se puede salir a cualquier hora? ¿Hay penas severas a los que violan la cuarentena?

Si sales tiene que ser por un motivo, sea ir al supermercado, trabajo, farmacia o pasear a tu mascota. Si sales sin ningún motivo y la policía te detiene pueden hacerte multa, que puede ir desde 100 a 600.000 euros. Y hay casos que pueden recibir penas de prisión.

¿Qué le dirías a la gente de aquí que no se lo toma en serio?

Sinceramente no lo entiendo. Europa está siendo ejemplo de lo que puede causar este virus. Aunque si estoy viendo que la gente en Argentina hoy en día está siendo más consciente. El gobierno fue claro y duro con las medidas, esto también llevó a que la gente no se exponga. Les diría que por favor hagamos un esfuerzo por un tiempo más, esto es para protegernos a nosotros, a familiares, amigos y toda la sociedad. Es una emergencia social en la que estamos todos involucrados. Entiendo que hay casos de gente que necesita salir a trabajar o gente que lamentablemente no puede hacerlo y lo necesita. Espero que esta gente reciba ayuda.

¿Qué tan difícil es sobrellevar este momento estando lejos de tu familia y del pago?

Se hace un poco difícil. Al estar acostumbrado a vivir solo desde haces varios años no me afecta tanto. Lo que sí me preocupa es lo que puede pasar en mi provincia, con mi familia, amigos y gente que vive en Santiago. Me deja más tranquilo ver cómo se está actuando con antelación a cualquier situación fuera de lo común que pueda llegar a suceder.

¿Cómo es el apoyo familiar que recibes?

Es enorme el apoyo. Tanto mis padres, hermanas, familiares y amigos están ahí para acompañarme desde una videollamada o mensajes. Cualquier horario están conmigo y soy un agradecido por eso. Gracias a ellos estoy haciendo más llevadera esta cuarentena.

También quiero agradecer a todas las personas que sin conocerme me mandan mensajes de apoyo por redes sociales.

Hizo changas de todo tipo y está más cerca de cumplir su sueño

David Ayuch hizo inferiores en Yanda y debutó en Primera en el 2011, con su papá como entrenador. Dos años después pasó a Mitre, club en el que jugó hasta el 2015. Y de allí se fue a Vélez de San Ramón.

A pesar de estar en un buen nivel, el volante decidió buscar nuevos desafíos. Y a mediados del 2017 partió a España a probar suerte. “Me contacté con Jorge Baumann, santiagueño quien fue entrenador en las formativas de Real Madrid y Getafe. El me dio una gran mano”, contó David.

“Al principio fue muy difícil porque nadie te conoce y encima no tenía los papeles para fichar en tercera división. Hoy mi situación es otra y de a poco me van conociendo”, agregó.

Tan difícil fue para el santiagueño que tuvo que hacer changas para vivir, hasta que consiguió el DNI italiano y todo cambió. “Me vine con ahorros y ayuda de mis viejos, y la más importante, de Jorge Baumann y Beatriz Aguilar, su esposa. Ellos me alojaron en su casa, brindándome todo durante casi un año. Es difícil venir a Europa sin papeles, no puedes fichar en categorías nacionales, no consigues trabajo, para el Estado sos nadie. Estuve haciendo changas de todo tipo, como trabajar en cocina, jardinería y muchas cosas más. Hasta que conseguí mi DNI Italiano por parte de mi abuela. Y desde allí mi vida en Europa ha cambiado, hoy tengo un trabajo fijo y puedo jugar”, relató. Sobre su trayectoria en España, contó: “Empecé el mismo año que vine, en ADC Brunete de primera regional, ahí podía fichar con mi pasaporte argentino. En el 2018 fiché en Parla escuela de preferente y el año pasado, en Villaviciosa de Odón”.

Además de jugar, David tiene un trabajo fijo en una empresa que vende indumentaria deportiva, que además incentiva a sus empleados a la práctica del deporte. Y sigue adelante persiguiendo su sueño: llegar a jugar en una categoría profesional de España. Y no piensa bajar los brazos hasta conseguirlo.