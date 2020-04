Hoy: Enzo Ruiz, el francotirador

01/04/2020 - 23:44 Deportivo

1. ¿Cuál fue el mejor partido de su carrera deportiva?

Quizá podría pensar en varios, pero por el resultado no sólo personal sino lo que logramos como equipo, me quedo con el quinto punto de playoffs de semifinal de conferencia Quilmes vs. Ferro.

2. ¿Cuál fue el entrenador del que más aprendió?

El que me llevó a esto, Luis Montenegro y “Chiche” Japez, en Junín. Esos me marcaron, pero siempre se aprende de todos.

3. ¿Lloró alguna vez en una cancha de básquet?

Sí.

4. ¿Cuál fue el mejor árbitro que lo dirigió?

No tuve la chance que me dirija el “Mono” Alagastino, el mejor de todos.

5. ¿Cuál fue el peor árbitro que lo dirigió?

No soy quién para juzgar quién es mejor o peor. No creo que haya uno malo, sí que pueden tener días buenas o malos como todos.

6. ¿Estamos solos en el universo?

No.

7. ¿Cuál fue el defensor más duro que le tocó enfrentar?

Marcos Mata en la LNB y desde que estoy en Brasil, Alex García.

8. ¿Cuál fue el compañero que más admiró?

“Pepe” Sánchez y Juan Espil.

9. ¿Sintió alguna que vez que Dios le hizo ganar un partido a su equipo?

No sé si nos hizo ganar, pero que se lo pedí, eso sí, sin duda jaja.

10. ¿Cuál es el estadio más difícil para jugar?

El de Argentino de Junín, “El Fortín de las Morochas”.

11. ¿Cuál es el estadio más lindo para jugar?

Hay dos que me gustan mucho: Obras Sanitarias y Boca Juniors.

12. ¿Dónde están las mujeres más lindas de la Argentina?

Hay mujeres lindas en todo el mundo. En mi caso, hace más de 10 años, la más linda es de Santa Fe.

13. ¿Cuál fue el mejor extranjero que enfrentó o tuvo de compañero?

El boricua “Ricky” Sánchez.

14. ¿Cuál fue el peor extranjero que enfrentó o tuvo de compañero?

Repito lo mismo que dije más arriba, no soy quién para juzgar, pero sí te puedo decir que jugué con muchos extranjeros a los que se les hizo imposible adaptarse a la LNB.

15. ¿Sintió alguna vez que su vida corría peligro en una cancha de básquet?

No.

16. ¿Cuál fue el mejor amigo que le dio el básquet?

Gracias a Dios este deporte me dio grandes amigos, que hoy en día tengo una gran relación. Nicolás De los Santos es uno. Nos conocimos en un Argentino de Cadetes en Capital Federal y hoy tenemos nuestras familias y una hermosa amistad. Phillip Lockett, Matías Villalba y el “Penka” Aguirre, también, pero no voy a nombrar por si se ponen celosos jaja.

17. ¿Cuál fue el mejor amigo que le dio la vida?

Mi “Tata” (abuelo Gaspar Ruiz).

18. De no haber sido deportista, ¿qué profesión le hubiese gustado ejercer?

Soy muy sincero, nunca me imaginé siendo otra cosa que no sea jugador profesional de básquet.

19. ¿Cuál es su segundo deporte?

Voley o handbol. Los practicaba en la escuela.

20. ¿Cuál su tema musical preferido?

Escucho de todo, pero siempre vuelvo a estos tres. Mis preferidos: Eterno amor (Los Manseros Santiagueños), Semillas de Chacarera (Darío Argañaraz) y Soy Solo Soy (Pilly Herrera).

21. ¿Alguna vez no soportó la tentación y salió a bailar la noche previa a un juego?

Nunca.

22. ¿Cuál es su comida favorita?

Pizza

23. ¿Hay alguna comida que no soporta?

Polenta jaja.

24. Si faltan 5 segundos, su equipo pierde por un doble, recibe la pelota y su defensor resbala y se lastima, ¿lanza igual en busca del triunfo o solicita a los árbitros que paren el juego, permitiendo que la defensa se reacomode?

Yo paro el juego si veo que fue una caída por alguna lesión o algo grave. Pero si es una jugada para un tiro rápido, seguramente haya hecho el lanzamiento cuando está cayendo jaja.

25. ¿Cuál es su equipo de fútbol preferido?

Mitre y River.

26. ¿A quién votó en las últimas elecciones presidenciales?

No voté, no me encontraba en el país.

27. ¿Quién es el mejor jugador santiagueño de todos los tiempos?

Miguel Cortijo

28. ¿Quién es el mejor jugador argentino de todos los tiempos?

“Manu” Ginobili.

29. ¿Quién es el mejor jugador del mundo de todos los tiempos?

Michael Jordan

30. ¿Le queda algún sueño por cumplir?

Si lo cuento no se cumple.