FÚNEBRES | 2 de abril de 2020

02/04/2020 - 01:06 Funebres

Fallecimientos

- Oscar Enrique Bima

- Julio César Pratto

- Lelia del Rosario López de Pacheco

- Raúl Ricardo Amor

- Gabriel Deonicio Corbalán (Fernández)

- Félix Kramer

- Arminda del Valle Páez de Santillán

- Marco Raúl Bulacio

- Nilda Alicia Roldán (La Aurora)

- Héctor Atilio Pérez

- Atilio Alberto Acuña

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ACUÑA, ATILIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/20|. Sus hijos Alicia, Rodi, Leo, nietos Emanuel, Tito, Maria José, Carla, Ana Maria, bisnieto Martín, Leonel, Gabriel, h. pol. Mattar, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

AMOR, RAÚL RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/20|. Su esposa María Lucía Paz, sus hijos Belén, Agustin Amor, sus hijos del corazón Ani, Graciela, Mirna, Hugo, Daniel, Marcos, y demás familiares. Sus restos fueron cremados. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

BIMA, OSCAR ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/20|. Sus sobrinos Marcelo, Gustavo, su nieta política Daniela Campos. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

BULACIO, MARCO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/20|. Su esposa Reina, hijos Raúl, Ale, Victor, Eduardo, Roxana, Mary, Marcia, Antonio, hijos pol. Beto, Diego Ale, Sole, nietos Eliana, Guadalupe, Oriana, Morena, Martina, Esteban, Adriana, Eduardo, Guillermina, Naitau, Agustina, Renzo, Titi, hermanos Rodolfo, Elba, Negra, Miki, Tutu, su amigo Audino, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de San Marcos. EMPRESA SANTIAGO.

BULACIO, MARCO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/20|. Juan Díaz y familia acompañan desde Salta con gran cariño a toda la familia y ruegan una oración para el eterno descansó de su alma.

CERUTI SOMORROSTRO, MARINA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/20|. Su hermano David y Susana, sus hijos Alicia María y Adolfo, Valentina y Lucas, Agustin y Nancy y sus nietos Adolfo y Facundo, Matías y Lorenzo, Morena y Agustina participan con profundo dolor su fallecimiento.

GUERRIERO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 01/4/20|. "Dios mío, tu perdón nos llega a todos, tu perdón borra nuestros pecados, día y noche te alabaré con música de arpas y liras". Su hermano René Guerriero, sus sobrinos Alicia, Marcia, Justino, Ramón y sobrinos nietos Franco e Iván, y demás familiares ruegan una oración en su querida memoria.

KRAMER, FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/20|. Su esposa Alicia Gay sus hijas Soledad y Vanesa Kramer sus hijos politicos Marcelo Arzogaray y Facundo Quiñones su nietos Aitana y Samir y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio jardin del sol SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

LÓPEZ DE PACHECO, LELIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/20|. Sus hijos René, Zulema, Osbaldo y Lelia, sus nietos Leandro, Andrea, Marcela, Gaby y Nadia participan con dolor su fallecimiento, sus Restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. CARUSO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PÁEZ DE SANTILLAN, ARMINDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/20|. Sus hijos Carlos, Ramón, Hugo, Roberto y Raúl, hijos pol y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. CARUSO CIA DE SEG SA.EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PÉREZ, HÉCTOR ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/20|. Su hijo Daniel, sus nietos Melina, Valentin, Milo, sus hermanos Tito, Nati, sobrinos nietos, part. su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Ser. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

PÉREZ, HÉCTOR ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/20|. Su hijo Esteban Daniel Pérez, sus nietos Melina, Valentín, Milo. Sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ, HÉCTOR ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/20|. Su hermana Nélida, su hermano Carlos Eduardo, hna. política Pilar Elena, sobrinas, Eugenia, Fernanda, Pilar, sobrinas, nietos, Micaela, Delfina, Agustín, Nicolás. Sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ, HÉCTOR ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/20|. "Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar". Su amigo de la vida Luis Díaz e hijas, René, Mirta, Fabiana, Miriam y Flia. Participan con profundo dolor su fallecimiento. Que brille para el la luz que no tiene fin. Rogamos oración en su memoria.

PRATTO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/20|. Su esposa Susana Aliende, su hijo Silvio, su h. pol. Rosario Delgado, sus cuñados Bety, Chicha, Negro y demas flias, part. su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

PRATTO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/20|. Aliende Alberto y sus hijas Silvia, Marcela y Gabriela y sus respectivas flias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Susana Aliende y su hijo Silvio Pratto y ruegan una oración en su memoria.

PRATTO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/20|. "Vino un ángel y tomo mi mano"... Esto es la eternidad. Lula ,Rodrigo, Enrico y Nery amigos de su hijo Silvio participan con mucho pesar la pérdida de su querido padre. Señor te pedimos fortaleza para su familia en este difícil momento.

PRATTO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/20|. "Con vosotros estoy"... Enrico A.Bagli y Adriana M. López acompañan a Silvio y mamá Susana en estos momentos de dolor.Pedimos pronto consuelo para la familia y rogamos que en paz descanse, así sea.

TROTTA, LAURA CORINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/20|. Pichy, Pelu, Jorge, Fredy Santillán y respectivas familias participan el fallecimiento de la apreciada Chonita vecina de toda la vida . Descansa en paz!!

VEGA DE LORENZO, NIVIA HAYDÉE DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/20|. Su compañero de promoción, amigo y hermano William Mananicci, su esposa Aida y familia participan con dolor su fallecimiento. No conoceremos otra persona tan dulce, alegre y positiva como Nivia. Que en paz descanse y resignación a su muy querida familia.

ZANNI, LUCAS LEOPOLDO ALBERTO DR.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

ACOSTA PAGLIONI, GUILLERMO GUSTAVO (Gringo) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/10|. Dios nos dio memoria para nunca olvidar a quien amamos. Te quiero y sé que cada día del resto de mi vida te echaré de menos. Rocordarte es fácil, desprenderme del dolor es imposible. Cuando alguien al que amas se convierte en un recuerdo, la memoria se convierte en un tesoro. Al cumplirse 10 años de su fallecimiento. Tu madre Alva Paglioni, tus hermanos, Juan, Tito, Hugo, Claudia y tu sobrino Fernando. Elevan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ROLDÁN, NILDA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/20|. Sus hijos Manuel, Juan, Inés, César, Berta, Carlos, nietos, sobrinos, amigos y demas familiares, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio de La Aurora hs. 8 . Casa de duelo La Aurora. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CORBALÁN, GABRIEL DEONICIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/20|. Sus hermanos, sobrinos sobrinos políticos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor Fernández. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.