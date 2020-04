Luli Pampin, la youtuber argentina que es furor en España: “Estar limpios y sanos está en nuestras manos”

02/04/2020 - 21:07 Pura Vida

Luli Pampín, youtuber y cantante infantil que bate récord en España, tras la aparición del coronavirus revitalizó “Lávate las manos”, un clásico de su repertorio que escribió hace un año tras haberse convertido en mamá.

Los videos realizados por la joven, oriunda de Mendoza y radicada en Madrid, registraron casi 1.600 millones de visualizaciones. En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL , habló acerca del fenómeno en que se convirtió y de los proyectos para el 2020 una vez que pasen estos días aciagos como consecuencia de la epidemia que azota al mundo, y particularmente a España, país en donde vive junto con su familia.

¿Qué te inspiró componer la canción “Lávate las manos”?

Al tema “Lávate las manos” lo escribí hace un año y se lanzó hace poco. Lo que me inspiró fue la situación cotidiana que vivo en casa con mi hijo pequeño. Intenté una manera de explicarle cómo hacer para decirle que tiene que lavarse las manos y me comprenda. Me pareció una buena manera de hacerlo no disfrazando la realidad con palabras bonitas sino siendo explícita y decir: ‘Hay algo malo, que te puede dañar, y que la solución está en tus manos. Y la solución es lávate las manos’. Está en uno mismo si lo hace correctamente.

Hoy cobra fuerza su mensaje a raíz del coronavirus.

Fue una total casualidad. Me alegra mucho colaborar en las casas con esta canción. Estar limpios y sanos está en nuestras manos.

¿Cuál es tu mensaje para la familia en virtud de estos tiempos de epidemia?

Que debemos quedarnos en casa y ser solidarios. Esta situación excepcional que nos toca vivir va a pasar pronto. Que se laven las manos siempre y que se queden en casa.

¿Cómo nace tu pasión por el cancionero infantil?

Todo se despertó por mi maternidad. La maternidad dio un vuelco a mi vida y la percepción del mundo es diferente. Cuando uno tiene hijos es como que vuelve a esa niñez. No estaba identificada con el trabajo que tenía hasta entonces y quería pasar más tiempo con mi hijo y como me gustaba la música me pareció una buena manera de arrancar.

¿Cómo vives esa aceptación que tienes?

Todavía no me lo creo. Ha sido todo muy rápido, por decirlo de alguna manera. Me lo tomo muy en serio a la hora de pensar qué inculcar, qué enseñar y, sobre todo, en mi hijo que es quien más me enseña a mí. Me alegra y me da un orgullo muy grande que me dejen entrar a sus hogares y que llegue a la gente.

¿Cuánto de tu propia infancia hay hoy en tu trabajo?

Cada vez que escribo una canción recurro a mi infancia. Reencontrarte con el niño/niña que fuiste, revivir la pura y limpia inocencia del ser humano, eso es de alguna manera ser mamá o papá. Un regalo maravilloso que sólo puede entenderse cuando lo abres.

¿Cuánto te ha influido la música argentina?

Mi música es neutra, por decirlo de alguna manera. No tiene un ritmo de un país o de otro. Son canciones que van de México, de esto o de otros, pero no son de ritmos populares. Cuando tenía a mi hijo escuchaba a María Elena Walsh o Xuxa y soñaba con transmitir el mensaje como lo hicieron ellas.

El mundo de los youtubers generó cambios en las formas de comunicar las cosas...

Muchas veces se tiene una idea equivocada de lo que es ser un youtuber. Parece que sea fácil, que uno está en su casa haciendo poco, pero realmente hay mucho trabajo atrás. Hay un equipo grande de personas y ensayo de todo. Es lo mismo que cualquier otro trabajo. Somos una buena aportación.

¿Qué proyectos truncó la cuarentena?

Hay muchos proyectos. Estábamos preparando el espectáculo en vivo que iba a presentar, en abril, en Barcelona y que después íbamos a llevar por el interior de la Argentina. Se tuvo que suspender por el coronavirus, pero seguimos con ganas de arrancar cuando todo esto pase. “Luli Pampín y la radio mágica” es el nombre del show en el que reivindicamos a la imaginación. Además, estoy preparando un disco de canciones clásicas de Navidad con villancicos tradicionales, composiciones nuevas y la participación del coro infantil italiano La Brigata Canterina.

Como Sailor Moon, Luli es una chica mágica

Inspirada en Pretty Soldier Sailor Moon, conocida como Sailor Moon, Luli dio rienda suelta a su imaginación para proyectarse al infinito. Sailor Moon es una serie de manga escrita e ilustrada por Naoko Takeuchi. El manga se hizo famoso por volver a popularizar con gran éxito el subgénero de las chicas mágicas

¿A qué se debe el look Sailor Moon?

Soy fan de Sailor Moon, ¿se nota? Luli Pampín empezó siendo una muñeca de una cajita musical y fue evolucionando hacia la heroína de la imaginación. Es así como me siento.

Tutú, coloridos trajes, larga cabellera y “El Pollito Tito”

Vestida con tutú, coloridos trajes y una larga cabellera, Luli conquistó al mundo.

¿Qué otros propósitos tienes a partir de tu propuesta musical?

Me considero la súper heroína de la imaginación. Los chicos tienen un cerebro fértil y a mí me gusta motivar al asombro, ese deseo de conocimiento que tienen los niños, colaborando mediante el juego y las letras de mis canciones para dar rienda suelta a la curiosidad.

¿Qué más te permi te ese “cerebro fértil” de los niños?

La infancia es un lugar para siempre. Uno siempre vuelve a esa época. Esos niños que llegan a nuestras vidas, despiertan en nosotros mismos los niños que éramos, llenos de ganas de vivir y ser mejores. Nuestros sueños parecen renacer y ser más brillantes aún. Por eso la imaginación se convirtió en mi bandera, pues es la ventana por la cual entramos al mundo de los pequeños. Una imaginación fértil donde crece la creatividad, fuente infinita donde se estrena el universo en cada cabecita.

Háblame de “El Pollito Tito”.

Ya tengo grabado todos los temas de mi tercer disco. Hay canciones sobre el lavado de dientes y de querer a la mamá. Y está la del ‘Pollito Tito’. Trata de un pollito que no hace caso y por no obedecer se mete en líos. Habla de que éste tiene un problema y quiere que se lo solucione su mamá, pero ella le dice que tiene la suficiente fuerza y valor para hacerlo por sí solo. Hay miles de situaciones cotidianas de las familias que tratamos de reflejar en nuestro material.

En primera persona: ¿Quién es esta chica que brilla en el mundo?

“Soy Luli Pampín. Me llamo Lucía y nací en Mendoza. Soy la segunda hija de cinco hermanos. A los 12 años me trasladé a España por motivos laborales de mis padres. Allí me radiqué hasta el día de hoy. De chiquita bailaba y cantaba frente al espejo, era lo que más me gustaba, pero confieso que me daba mucha vergüenza hacerlo en público”.

“A los 18 años inicié la carrera profesional en el cuerpo del ejército donde me aficioné al deporte. Pero dada mi marcada pasión musical y artística, lo compaginé participando en el coro del conservatorio, estudiando baile, pintura, escultura, repostería y artes marciales”.

“A los 25 años fui madre de un niño, lo que dio un vuelco a la percepción de mi mundo. Dejé de sentirme identificada con el estilo de vida que llevaba hasta entonces. Tenía muy claro que quería dedicarle más tiempo a mi hijo y necesitaba un cambio, un giro en mi vida. Este momento tan hermoso de la maternidad coincidió con otro más difícil; surgieron adversidades en mi camino que pusieron a prueba mi fuerza, mi tenacidad y voluntad para salir adelante. También mi creatividad, porque fue entonces cuando en mi interior comencé a buscar y nació el proyecto de mi Luli Pampín.

Junto con mi hermano menor ‘Sebas’ fueron surgiendo y tomando forma las ideas; él me acompañó cuando le pedía que me grabe una y otra vez, me enseñó a utilizar la PC para editar, me escuchó y ayudó en la creación del personaje, hizo de público, prestó su hombro para todo, le estaré eternamente agradecida. En agosto del 2016 subí mi primer video a YouTube. Lo grabamos usando una caja enorme de cartón pintada con spray como cajita musical y la luz del sol en el patio de mi casa. Alberto Mantovani, productor de Alman Kids / Alman Music, se puso en contacto conmigo tras ver los vídeos de Luli, interesándose en mi trabajo. Viajé a Italia para conocernos y desde entonces es mi productor. De una cajita musical salí una vez, siendo una bailarina. Fue el súper poder de la imaginación, que me dejó quedar al lado de sus pequeños para cantar y bailar cada día”.