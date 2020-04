Dan y Hoyos: “Hay que entender que el coronavirus no es joda”

02/04/2020 - 21:14 Pura Vida

“Septiembre del 88” es la canción de Cacho Castaña que inspiró al cantautor santiagueño Cacho Castaña para adaptarla a la realidad que hoy se vive en el mundo a raíz de la pandemia del coronavirus.

“Con idea de mi hijo Cristian y mía, le hemos cambiado un poco la letra y le hemos dado un toque diferente refiriéndonos a la situación por la que estamos viviendo hoy con respeto al coronavirus”, remarcó Hoyos en diálogo con EL LIBERAL .

En relación al objetivo de esta producción, precisó: “Queremos transmitir un mensaje a la gente para pedirle que tome conciencia y reflexione profundamente sobre esto que no es joda. Al principio, a gente no lo tomaba muy en serio. Esta epidemia, cada vez, avanza más y ya no es joda. Hay que entender que el coronavirus no es joda. Hay que quedarse en la casa”.

“Nosotros, humildemente, desde nuestra parte como artistas comprometidos y con responsabilidad social, queremos hacer nuestro aporte para que la gente tome conciencia de que, en esta contingencia, debe quedarse en su casa para así combatir al virus lo más antes posible”, reflexionó el cantautor oriundo de Clodomira.

En relación a “Septiembre del 88”, puntualizó: “Queremos dar un mensaje a través de ‘Septiembre del 88’, canción que no es nuestra sino de Cacho Castaña. Nosotros, en algunas partes, le hemos cambiado la letra para referirnos a la situación de hoy. La letra de Cacho Castaña es universal y profunda en su mensaje”.

“Hicimos el video para que se viralice y se potencie el mensaje. No lo hicimos con un afán comercial sino con el fin altruista de que la gente tome conciencia del real peligro que representa esta peste y de la necesidad de quedarse en sus casas para poder combatirla. Gracias a Dios, hemos tenido una muy buena repercusión. La gente lo comparte permanentemente y nos ha hecho muy buenos comentarios sobre el objetivo y su realización”, añadió.

Dany contó que al audiovisual fue grabado en su casa por él y su hijo Cristian. “Queremos dar un mensaje desde lo musical. Gracias a Dios hemos tenido una enorme repercusión. Mientras sea para bien, nosotros, en casa, vamos a seguir encerrados y sin laburar. En mi caso, y como también en el de muchos de mis colegas, el único ingreso que tenemos en nuestro hogar es la música. Pero, primero está la salud y después está lo demás”.