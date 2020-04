David Díaz: “La gente no se olvida de lo que hicimos por la Patria”

02/04/2020 - 22:08 Santiago

Los veteranos de guerra de Malvinas tuvieron una recordación atípica ayer al recordarse el Día del Veterano de Guerra y Caídos en Combate, ya que debido a las restricciones impuestas por el aislamiento preventivo y obligatorio para evitar la propagación del coronavirus, no se realizaron actos públicos.

Pero el reconocimiento de la gente por lo que hicieron por la Patria, superó esos impedimentos y se hizo notar a través de las redes sociales y de alguna otra expresión espontánea de la comunidad.

“Tomamos la decisión oportuna de no hacer actos, y nos pasó algo que nos sorprendió muchísimo. Hace tiempo venimos trabajando con las redes sociales y todo lo que hacemos lo volcamos ahí. Tenemos más de 2.800 seguidores en nuestra página de Facebook y desde la medianoche de ayer, hemos estado recibiendo mensajes, audios, videos a modo de homenaje. Eso nos llenó de orgullo y emoción, porque nos confirma que la gente no se olvida de lo que hicimos por la Patria”, contó David Díaz, presidente del Centro de Ex Soldados Combatientes.

Y relató un emotivo episodio que vivió uno de los integrantes del centro:

“Tenemos un compañero que vive en el barrio Congreso y el miércoles por la noche lo llamaron por teléfono, le pidieron que salga al jardín de su casa y pese a que estaba lloviendo, los vecinos habían instalado unos bafles a la vereda y pusieron el Himno Nacional Argentino y le hicieron llegar una carta diciéndole que se sentían orgullosos de tener un veterano de Malvinas en la cuadra”.

“Sin importar la lluvia y con las limitaciones de la cuarentena, le rindieron un homenaje. Eso para nosotros es una señal de argentinidad, porque las canciones y los símbolos patrios nos motivan, nos transforman y hasta nos hace perder la noción de la edad que tenemos”, dijo.

“Héroes son los que quedaron a cuidar el suelo argentino”

Díaz dejó en claro en el marco de esta nueva recordación, que quienes hoy llevan “la lanza” de excombatientes no son los verdaderos héroes de la Patria.

“Por ahí nos dicen ‘ustedes son héroes’ y nosotros les aclaramos que somos los veteranos de guerra, que los héroes son quienes quedaron en Malvinas en custodia del suelo argentino. Y también aquellos compañeros de la vida que hoy no están presentes, porque alguna enfermedad se los llevó, el lugar de ellos está ocupado, siempre presente. Hoy somos nosotros quienes seguimos con la lanza que ellos portaban en el combate”, sostuvo.

Recordó que uno de los canales que eligieron para rendirles un homenaje permanente a quienes no volvieron de aquella cruenta guerra, es “la solidaridad y el trabajo social”.

“La familia de los veteranos de Santiago no va detrás de nosotros, sino a la par, y es la que se encarga del trabajo social con el que queremos devolverle a la sociedad todo el cariño que siempre nos demuestra. La comisión visita enfermos, comparte festejos especiales en hogares y con gente de escasos recursos”, reconoció finalmente David.