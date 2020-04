Omar De Felippe: “No me imaginaba la guerra así”

02/04/2020 - 23:08 Deportivo

Omar De Felippe se convirtió en una figura pública por haber sido futbolista y entrenador, pero pocos conocen que participó en la Guerra de Malvinas.

“No me imaginaba la guerra así. En un momento, mirando un combate, parecía una película”, comentó el oriundo de Mataderos, que se perfila como el gran candidato a convertirse en entrenador de Central Córdoba cuando se reanude la actividad futbolística.

En abril de 1982, con 20 años recién cumplidos, comenzó a vivir una historia que cambió su vida. Con el correr de los años, De Felippe contó su experiencia en una guerra que marcó a todo un país, pero especialmente a una generación.

“Que la historia debe ser contada por los que la vivieron y no por los que se quedaron en su casa. Me hizo ver el otro lado. Es un pequeño homenaje para los que no están. Para los que se quedaron allá. Claro que todavía me duele que no pregunten o que no sepan”, explicó De Felippe en una entrevista que subió el portal iamnoticias.com.ar, con motivo de celebrarse ayer el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

“Al principio, algunos se herían para volver. Limpiaban las armas y hacían como que se les escapaba un tiro en el pie. En un momento los jefes se dieron cuenta porque se empezaron a multiplicar los casos. A mí nunca se me cruzó por la cabeza. No por héroe, sino porque pensaba en volver a jugar en Huracán”, reveló el bonaerense, que ese año estaba en las inferiores del “Globo”.

“Te vas endureciendo de tal manera que sólo te preocupás por tu grupo, que son 4 o 5 personas. Todo se hace más duro”, agregó.

Para De Felippe, superar lo vivido fue difícil. “Estuve años sin hablar, luego lo rompí. Estaba cansado de que no le dieran atención a la gente de Malvinas. Me da bronca que por mucho tiempo nos hayan tenido olvidados, escondidos. Decidí que daba una última nota y nada más. Un camarógrafo, un chico de 18 años, me dijo que creía que debía seguir hablando para evitar el olvido”, comentó a modo de anécdota.

“Había que volver y fue difícil. El paso del tiempo y el fútbol me ayudaron a llevar una vida más normal. Eso me salvó”, concluyó.