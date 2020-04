La cuarentena, vista por un psicólogo deportivo

02/04/2020 - 23:29 Deportivo

En estos tiempos difíciles que nos toca vivir con la pandemia de coronavirus y con el encierro de los deportistas en sus casas, surge la pregunta ¿puede afectar o no esta situación en las personas? La respuesta la dio el psicólogo en Deportes santiagueño, Diego Vargas, que vive en Yerba Buena y tiene, además, un Posgrado de Medicina del Deporte, quien manifestó que se puede llevar la actividad física sin presiones para evitar que sea improductiva.

Para Vargas, quien estuvo trabajando hace poco con los equipos de básquet de Olímpico y Quimsa, se debe realizar un análisis personal de cada deportista para planificar las técnicas a utilizar. “Se debe diagnosticar mediante una sesión que la atención, concentración, motivación y la confianza estén bien, para que el deportista pueda seguir con su trabajo físico y ténico en la búsqueda de sus objetivos”.

Además, Vargas indicó que desde hace 20 años vive en Tucumán y que sus sesiones variaron bastante. “Con algunos tengo en vez de 10 o 15 días las espaciamos un poco más y hasta cambiamos los temas de conversación. No podemos decir que nos ponemos objetivos y metas de manera clara porque estamos ante una situación desconocida. Todo lo que se puede llegar a hablar hasta hoy (por ayer) es como que todavía no tiene fecha de inicio. Este desconocimiento genera una cierta ansiedad en los deportistas que es propio de que no están acostumbrados a entrenar solos, ya que la mayoría de los casos están con sus entrenadores y preparadores físicos en un gimnasio, o a nivel grupal con todo el equipo”, indicó.

Cambio

Vargas contó que se cambió la manera de trabajar con la gente del básquet, en donde se acordó que se tomen 5 días sabáticos. “Esto les hace bien para que se queden en casa con amigos, su familia, novias y disfruten. Y cuando retomen la actividad física lo deben hacer con regularidad, porque seguramente ante esta situación de desconocimiento salga el desgano ante a falta de objetivos. No hay que alarmarse porque, por ahora, hay que mantenerse y no aumentar cargas”, advirtió Vargas.

También el piscólogo dijo que hay gente muy ansiosa que les permite tener capacidad de activación y movimiento. “Lo que se debe buscar hacer en estos días que no hay competencia es tratar de que los atletas digan lo que sienten y lo que están pensando en el día. Que indentifiquen realmente cuáles son los pensamientos y sentimientos que le generan un buen rendimiento en el día y que empiecen a discernir cuáles son recurrentes y dan vuelta sobre ellos y que no les permiten estar con buen ánimo”, dijo.

Vargas dijo que le interesa buscar un rendimiento técnico, táctico y nutricional en donde el deportista tenga satisfacción, “porque el resultados van a venir solos”.

Sobre las medidas de seguridad que tomó el Gobierno, Vargas dijo que fueron acertadas. “Había que hacerlo así por una cuestión cultural y de manera excesiva porque hay gente que entendió y otra que no. Hay que cerrar las fronteras hasta que pase el invierno”, advirtó Vargas e instó a los deportistas a estar con tranquilidad en sus casas. “Pronto todo volverá a la normalidad con la ayuda de todos. La idea es saber controlar casa situación y no desesperarse, para que se puedan cumplir las metas trazadas. Hay que controlar las emociones”, concluyó.