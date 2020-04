Fernando Duró y su situación en Venezuela: “Me asusta esta situación, porque no depende de mí”

02/04/2020 - 23:33 Deportivo

Con Fernando Duró se puede hablar largo y tendido de básquet, pero también de otros temas. Y así ocurrió en la entrevista telefónica que le concedió a EL LIBERAL desde Caracas (Venezuela) donde se encuentra de cuarentena obligatoria.

“Estábamos a dos días de presentar el Plan Nacional de Desarrollo del baloncesto venezolano y la Superliga. Estábamos preparados con mi cuerpo técnico (Bernardo Murphy, Cristian Lambrecht y Pablo Favarel) para trabajar full time todo el año. Obviamente esto paró este momento histórico para el básquet de Venezuela y lo estoy tratando de sobrellevar, mejorando toda la parte administrativa del plan. Tenemos una reunión por semana con el presidente de la Federación, planificando el futuro”, comentó el ex entrenador de Quimsa y Olímpico.

“Por ahora, videos, libros, alguna conferencia, TV, haciendo un poco de gym. Trato de que el tiempo y la cabeza estén bien. Eso es lo más importante para poder sobrellevar esto que es un hecho inédito en nuestras vidas”, agregó convencido.

Duró dejó en claro que no hay que minimizar lo que está ocurriendo. “Me asusta esta situación, porque no depende de mí, no la puedo manejar yo. A pesar de hablar muchas veces de la soledad del entrenador, esto es totalmente diferente. Me ha llevado a hacer cosas nuevas, como cocinar, por ejemplo. Es un llamado de atención al mundo, a la sanidad del mundo y a darles la importancia que tienen los médicos, las terapias intensivas, los hospitales, las clínicas. Sin lugar a dudas es un punto de inflexión, va a haber un antes y un después en lo social, pero espero que sea para bien, para que seamos mejores todos. Y en ese sentido, soy uno más que me sumo a quedarme en casa”, explicó.

Consultado acerca de cómo es la situación en ese país, comentó: “En Venezuela hay pocos casos todavía. Esperan también un pico para la segunda quincena de abril. Me comentan que tienen una problemática parecida con algunos barrios como lo tiene la Argentina con La Matanza. A esa situación están intentando controlarla, pero la cuarentena es total. Acá se usa el tapa boca por recomendación de las personas que están asesorando, que son médicos que vienen de China. Hay un 90 por ciento de cumplimiento de la cuarentena total”.

La Liga Nacional

Fernando Duró no dirige en la Liga Nacional desde el 2017, cuando dejó Olímpico. “A la Liga no sé si la extraño. Sí, la sigo. Crecí y me desarrollé en la liga profesional de la Argentina. A partir de la liga, tuve la posibilidad de saltar a la selección, conocer el mundo por el básquet. El tiempo dirá si se dan las cosas para volver, pero está siempre en mi agenda. Veremos los tiempos, veremos cómo me va en Venezuela, porque esto ahora se está pasando para el 2021”, comentó el entrenador bonaerense, campeón liguero con Gimnasia de Comodoro Rivadavia.

Al hablar de sus afectos en Santiago del Estero, reveló: “Estoy en contacto diario con Zulma, con los chicos. Y preocupado por todos mis amigos, con los cuales tengo contacto. Les he mandado algún mensajito para fortalecer el espíritu y la cabeza, que hoy son fundamentales. Esto no es una situación normal y seguramente los que estamos cerca de mi edad, estarán con un poco de miedo, como tengo yo, porque vamos asumiendo el riesgo de que podemos ser contagiados con este virus. Trato de darles fortaleza para que entiendan de que esto peligroso y que tienen que quedarse en sus casas”.

Por último, habló de la intención de la AdC de terminar la temporada. “Seguramente es un deseo optimista de que esta liga continúe, pero obviamente será bajo otras condiciones. Habrá que volver a hacer pretemporada con los equipos, porque van a estar mucho tiempo aislados, casi cuatro meses. Entonces, me parece que se tienen que dar las condiciones para la vuelta al trabajo, todo lo que tiene que ver con la higienización de los estadios, los vestidores, etc. Para mí, están siendo optimistas, son positivos, como lo somos todos, de salir lo más rápido posible de esto, pero si van a querer continuar esta liga, habrá condiciones deportivas, sociales y de infraestructura que deberán subsanarse antes de volver”, concluyó.